Noboa autoriza compras de seguridad de emergencia ante la crisis de seguridad

Noboa autoriza compras de seguridad de emergencia ante la crisis de seguridad

18.01.2026

Esta medida responde a la escalada de violencia en Ecuador, que registró el año pasado el mayor número de homicidios desde que el país sudamericano lleva registro, y forma parte de la estrategia gubernamental denominada "Ofensiva Total" para enfrentar al crimen organizado y grupos del narcotráfico. El decreto de Noboa ordena además la liquidación de la empresa pública Santa Bárbara EP, encargada históricamente de proveer material bélico a las dependencias estatales.Se ha establecido un plazo de 30 días para designar a los encargados de este proceso, quienes tendrán 90 días adicionales para concluir su cierre definitivo. En tanto, todos los activos, pasivos y derechos litigiosos de la empresa pasarán a ser administrados por el Ministerio de Defensa.El país latinoamericano alcanzó un récord histórico en 2025 con más de 9.300 muertes violentas. El despliegue intenta mitigar la violencia y responder a las críticas de la oposición sobre la efectividad del plan nacional de seguridad implementado por la Administración de Noboa.El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, reconoció en declaraciones a la prensa que el 2025 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador, superando los registros críticos de 2023.

ecuador

