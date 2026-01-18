Noboa autoriza compras de seguridad de emergencia ante la crisis de seguridad

Esta medida responde a la escalada de violencia en Ecuador, que registró el año pasado el mayor número de homicidios desde que el país sudamericano lleva registro, y forma parte de la estrategia gubernamental denominada "Ofensiva Total" para enfrentar al crimen organizado y grupos del narcotráfico. El decreto de Noboa ordena además la liquidación de la empresa pública Santa Bárbara EP, encargada históricamente de proveer material bélico a las dependencias estatales.Se ha establecido un plazo de 30 días para designar a los encargados de este proceso, quienes tendrán 90 días adicionales para concluir su cierre definitivo. En tanto, todos los activos, pasivos y derechos litigiosos de la empresa pasarán a ser administrados por el Ministerio de Defensa.El país latinoamericano alcanzó un récord histórico en 2025 con más de 9.300 muertes violentas. El despliegue intenta mitigar la violencia y responder a las críticas de la oposición sobre la efectividad del plan nacional de seguridad implementado por la Administración de Noboa.El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, reconoció en declaraciones a la prensa que el 2025 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador, superando los registros críticos de 2023.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que habilita a los ministerios del Interior y de Defensa la agilización del proceso de adquisiciones de bienes y servicios para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Esta medida responde a la escalada de violencia en Ecuador, que registró el año pasado el mayor número de homicidios desde que el país sudamericano lleva registro, y forma parte de la estrategia gubernamental denominada "Ofensiva Total" para enfrentar al crimen organizado y grupos del narcotráfico.
El decreto de Noboa ordena además la liquidación de la empresa pública Santa Bárbara EP, encargada históricamente de proveer material bélico a las dependencias estatales.
Se ha establecido un plazo de 30 días para designar a los encargados de este proceso, quienes tendrán 90 días adicionales para concluir su cierre definitivo. En tanto, todos los activos, pasivos y derechos litigiosos de la empresa pasarán a ser administrados por el Ministerio de Defensa.
El país latinoamericano alcanzó un récord histórico en 2025 con más de 9.300 muertes violentas. El despliegue intenta mitigar la violencia y responder a las críticas de la oposición sobre la efectividad del plan nacional de seguridad implementado por la Administración de Noboa.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, reconoció en declaraciones a la prensa que el 2025 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador, superando los registros críticos de 2023.
