https://noticiaslatam.lat/20260122/alrededor-de-45-millones-de-habitantes-en-cdmx-seran-beneficiados-por-subsidios-en-servicios-1170603286.html

Alrededor de 4,5 millones de habitantes en CDMX serán beneficiados por subsidios en servicios

Alrededor de 4,5 millones de habitantes en CDMX serán beneficiados por subsidios en servicios

Sputnik Mundo

El Gobierno de la Ciudad de México prevé que alrededor de 4,5 millones de 4,5 millones de capitalinos serán beneficiados en 2026 con subsidios y descuentos en... 22.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-22T08:37+0000

2026-01-22T08:37+0000

2026-01-22T08:37+0000

américa latina

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

gobierno de méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/0d/1164404360_0:222:2421:1584_1920x0_80_0_0_b82c872b94e5ffbde394a5c6ab29a2b6.jpg

Las medidas forman parte de una estrategia de apoyo a la economía familiar y de regularización fiscal, que busca incentivar el cumplimiento de obligaciones sin imponer cargas adicionales a los contribuyentes, según reporto el diario mexicano La Jornada.Entre las acciones anunciadas destaca la implementación de un programa que contempla la condonación de multas y recargos en los adeudos de predial y agua, siempre que los contribuyentes acrediten el pago correspondiente a este año durante el primer bimestre.En el caso del impuesto predial, se establecerá una cuota única para viviendas con un valor de hasta 1.400.000 pesos (aproximadamente 80.000 dólares), independientemente del monto de la deuda acumulada, así como un pago de 2.000 pesos (114,38 dólares) para pequeños comercios, lo que permitirá beneficiar a más de 834.000 cuentas, de acuerdo con el tesoro capitalino, Gerardo Gutiérrez Azcué.Respecto a las infracciones al Reglamento de Tránsito, los descuentos aplicarán únicamente sobre la multa principal, sin cobro de recargos ni actualizaciones, aunque quedarán excluidas las sanciones relacionadas con la invasión de carriles confinados, ciclovías, hechos de tránsito con personas lesionadas o conductas vinculadas a delitos.Las autoridades señalaron que el programa comenzará a operar una vez que se publiquen las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo cual está previsto antes de que concluya el mes en curso.Adicionalmente, se mantendrán los beneficios fiscales que se otorgan cada año, como los descuentos por pago anticipado del predial, que alcanzan el 8% en enero y el 5% en febrero, esquema que en el último ejercicio fue aprovechado por más de 1,3 millones de contribuyentes.En materia de tenencia vehicular, el Gobierno capitalino recordó que se incrementó a 638.000 pesos (aproximadamente 36.000 dólares) el valor máximo del automóvil para acceder a la exención del impuesto, siempre que se cubra el refrendo correspondiente, medida que el año pasado benefició a más de 1,2 millones de personas.Las autoridades estiman que esta disposición permitirá duplicar el número de vehículos registrados en la ciudad, lo que evitará la salida de contribuyentes hacia otras entidades y generará una recaudación adicional cercana a los 760 millones de pesos (alrededor de 43 millones de dólares) para las finanzas locales.

https://noticiaslatam.lat/20250730/1164970566.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, ciudad de méxico (cdmx), gobierno de méxico