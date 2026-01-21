https://noticiaslatam.lat/20260121/rusia-destruye-4-sistemas-lanzacohetes-multiples-y-derriba-casi-400-drones-ucranianos-en-un-dia-1170580247.html

Rusia destruye 4 sistemas lanzacohetes múltiples y derriba casi 400 drones ucranianos en un día

Rusia destruye 4 sistemas lanzacohetes múltiples y derriba casi 400 drones ucranianos en un día

Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron tres lanzadores de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos y un del sistema RAK-SA-12 croata en la última...

Además, fueron interceptados tres misiles guiados de largo alcance Neptun, 20 proyectiles del sistema Himars y cuatro bombas guiadas, se desprende del informe diario.Las tropas rusas también alcanzaron tres carros de combate, 21 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 producido en EEUU, tres obuses Paladin estadounidenses y un Krab polaco. Asimismo, en la última jornada, Rusia asestó golpes contra un depósito de municiones para drones kamikaze, puntos de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones de largo alcance, la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.Ucrania perdió unos 1.260 militares en las últimas 24 horas, señalan desde el ente castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 395 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.

