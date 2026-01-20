https://noticiaslatam.lat/20260120/el-aniquilador-de-la-maquinaria-militar-ucraniana-conoce-el-dron-de-ataque-ruso-lancet3-1170515692.html
El aniquilador de la maquinaria militar ucraniana: conoce el dron de ataque ruso Lancet–3
El aniquilador de la maquinaria militar ucraniana: conoce el dron de ataque ruso Lancet–3
El Lancet-3 es la versión más grande de la familia de drones de ataque rusos fabricados por la compañía Zala Aero Group. Este vehículo aéreo no tripulado se ha... 20.01.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te presenta los detalles del dron kamikaze ruso insignia.
El Lancet-3 es la versión más grande de la familia de drones de ataque rusos fabricados por la compañía Zala Aero Group. Este vehículo aéreo no tripulado se ha convertido en una herramienta indispensable del Ejército ruso al haber destruido más de 4.000 unidades de equipo enemigo en el campo de batalla.
Sputnik te presenta los detalles del dron kamikaze ruso insignia.