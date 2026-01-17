Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260117/el-oreshnik-ruso-espabila-a-europa-ahora-quiere-dialogar-con-rusia-1170433526.html
El Oreshnik ruso espabila a Europa: ahora quiere dialogar con Rusia
El Oreshnik ruso espabila a Europa: ahora quiere dialogar con Rusia
Sputnik Mundo
El último golpe con misiles hipersónicos rusos en Ucrania, a apenas unas decenas de kilómetros de la frontera con la Unión Europea, condujo a un impresionante... 17.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-17T15:00+0000
2026-01-17T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170434311_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ae6f2efd39d026ae853d0a9c9709582e.jpg
El Viejo Continente, que hasta hace poco amenazaba con desplegar sus tropas y hasta bases militares en territorio ucraniano, de repente empezó a hablar sobre la necesidad de dialogar con Moscú. En otras palabras, el mensaje ruso no pasó desapercibido y se interpretó correctamente, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.El pódcast también aborda cómo las agresiones internacionales estadounidenses empiezan a hacer tambalear al poder de Donald Trump, mientras que resalta los avances económicos de Nicaragua y Rusia.
Noticias
es_ES
El Oreshnik ruso espabila a Europa: ahora quiere dialogar con Rusia
Sputnik Mundo
El Oreshnik ruso espabila a Europa: ahora quiere dialogar con Rusia
2026-01-17T15:00+0000
true
PT28M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170434311_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1a2bf576e38d24658a57ac908c13e8e9.jpg
1920
1920
true
видео
видео

El Oreshnik ruso espabila a Europa: ahora quiere dialogar con Rusia

15:00 GMT 17.01.2026
© Sputnik
El último golpe con misiles hipersónicos rusos en Ucrania, a apenas unas decenas de kilómetros de la frontera con la Unión Europea, condujo a un impresionante cambio en el bloque comunitario.
El Viejo Continente, que hasta hace poco amenazaba con desplegar sus tropas y hasta bases militares en territorio ucraniano, de repente empezó a hablar sobre la necesidad de dialogar con Moscú. En otras palabras, el mensaje ruso no pasó desapercibido y se interpretó correctamente, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
El pódcast también aborda cómo las agresiones internacionales estadounidenses empiezan a hacer tambalear al poder de Donald Trump, mientras que resalta los avances económicos de Nicaragua y Rusia.
00:00 Avances
00:41 Introducción del programa
01:36 Rusia responde con Oreshnik a los planes belicistas de Europa
05:27 Ahora Europa quiere dialogar con Rusia
10:10 El mundo empieza a despertarse ante lo peligrosa que es la Administración de Donald Trump para la paz mundial
13:53 EEUU se desmorona por dentro
16:57 Nicaragua exhibe un impresionante crecimiento económico
20:37 Cómo el Gobierno ruso garantiza el bienestar de sus ciudadanos
24:16 Cómo Rusia y Nicaragua apoyan a familias con niños
Lo último
0
