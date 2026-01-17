https://noticiaslatam.lat/20260117/el-oreshnik-ruso-espabila-a-europa-ahora-quiere-dialogar-con-rusia-1170433526.html
El Oreshnik ruso espabila a Europa: ahora quiere dialogar con Rusia
El Oreshnik ruso espabila a Europa: ahora quiere dialogar con Rusia
nicaragua-rusia: línea directa
El Viejo Continente, que hasta hace poco amenazaba con desplegar sus tropas y hasta bases militares en territorio ucraniano, de repente empezó a hablar sobre la necesidad de dialogar con Moscú. En otras palabras, el mensaje ruso no pasó desapercibido y se interpretó correctamente, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.El pódcast también aborda cómo las agresiones internacionales estadounidenses empiezan a hacer tambalear al poder de Donald Trump, mientras que resalta los avances económicos de Nicaragua y Rusia.
El Oreshnik ruso espabila a Europa: ahora quiere dialogar con Rusia
El último golpe con misiles hipersónicos rusos en Ucrania, a apenas unas decenas de kilómetros de la frontera con la Unión Europea, condujo a un impresionante cambio en el bloque comunitario.
El Viejo Continente, que hasta hace poco amenazaba con desplegar sus tropas y hasta bases militares en territorio ucraniano, de repente empezó a hablar sobre la necesidad de dialogar con Moscú. En otras palabras, el mensaje ruso no pasó desapercibido y se interpretó correctamente, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
El pódcast también aborda cómo las agresiones internacionales estadounidenses empiezan a hacer tambalear al poder de Donald Trump, mientras que resalta los avances económicos de Nicaragua y Rusia.
00:41
Introducción del programa
01:36
Rusia responde con Oreshnik a los planes belicistas de Europa
05:27
Ahora Europa quiere dialogar con Rusia
10:10
El mundo empieza a despertarse ante lo peligrosa que es la Administración de Donald Trump para la paz mundial
13:53
EEUU se desmorona por dentro
16:57
Nicaragua exhibe un impresionante crecimiento económico
20:37
Cómo el Gobierno ruso garantiza el bienestar de sus ciudadanos
24:16
Cómo Rusia y Nicaragua apoyan a familias con niños