https://noticiaslatam.lat/20260117/crece-la-tension-entre-milei-y-lula-en-el-marco-de-la-firma-del-acuerdo-mercosur-ue-1170454324.html

Crece la tensión entre Milei y Lula en el marco de la firma del acuerdo Mercosur-UE

Crece la tensión entre Milei y Lula en el marco de la firma del acuerdo Mercosur-UE

Sputnik Mundo

El mandatario brasileño optó por ausentarse de la rúbrica del pacto, organizando una cumbre paralela con autoridades de Bruselas. Además, Brasil suspendió la... 17.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-17T03:40+0000

2026-01-17T03:40+0000

2026-01-17T03:40+0000

américa latina

javier milei

brasil

argentina

política

caracas

nicolás maduro

mercosur

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/11/1170454544_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_cdc44dec295683b38f73dfb85b68fe08.jpg

La relación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva volvió a tensarse en la previa a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Tras confirmar la ausencia del mandatario del acto oficial en Paraguay —y organizar una agenda paralela con representantes europeos— el Gobierno brasileño oficializó el fin de la representación de Argentina en la embajada en Venezuela, la cual había sido asumida en 2024, en medio de las crecientes tensiones entre Milei y Nicolás Maduro.Según informó Brasilia, Lula da Silva recibirá a funcionarios y enviados de la Unión Europea vinculados al proceso de implementación del acuerdo comercial. El gesto tuvo la intención de mostrar continuidad institucional con Bruselas, aunque su ausencia en la ceremonia de Asunción fue leída en la región como una señal política en un contexto de crecientes tensiones con Argentina.Además de Milei, a la firma del acuerdo en Paraguay asistirán Yamandú Orsi, por Uruguay, y el presidente anfitrión Santiago Peña, a fin de darle robustez política al acto formalmente encabezado por los ministros de Relaciones Exteriores del bloque sudamericano.El enfriamiento del vínculo entre Milei y Lula da Silva se inscribe en un marco más amplio. Días atrás, Brasil oficializó el cese de la representación diplomática de Buenos Aires en Caracas, compromiso efectuado en agosto de 2024 luego de que la Casa Rosada retirara a sus diplomáticos. Brasilia había quedado a cargo de gestiones consulares mínimas y de la representación formal de intereses argentinos ante el Gobierno de Maduro. Si bien el levantamiento de ese esquema no modifica los vínculos comerciales, reviste un fuerte impacto simbólico.Un enfriamiento crecienteConsultado por Sputnik, el analista internacional Rodrigo Ventura de Marco apuntó que tanto el fin de la representación argentina en manos de Brasil ante Venezuela como la ausencia de Lula de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea son "un síntoma de la discordia entre ambos países, tanto a nivel de intereses como de ideas".Según el experto, "mientras que Milei esgrime una postura de alineamiento automático con Estados Unidos, Lula mantuvo la doctrina brasileña de autonomía relacional". En la misma sintonía, el analista Ezequiel Magnani consideró que "la relación entre ambos presidentes es muy mala: es un vínculo de baja intensidad a nivel político". Para el investigador, la decisión de dejar de representar a Argentina en Caracas "es una muestra más de ello".Si bien ambos expertos coincidieron en la falta de simpatía entre ambos mandatarios, Magnani planteó un interrogante incómodo: "Hasta qué punto puede afectar esto a la relación duradera entre Argentina y Brasil". Para el consultor, el enfriamiento del vínculo entre los presidentes refleja "una erosión de la relación bilateral a un nivel mucho más profundo".¿Un interés compartido?Más allá de las tensiones subyacentes entre las dos Administraciones, los expertos consultados coincidieron en que la rúbrica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea suscita el interés de ambos mandatarios.Según Ventura de Marco, "para Milei la firma del acuerdo puede representar una bocanada de aire fresco dado que, si el acuerdo entra en vigencia con premura, y se llega a vislumbrar un aumento en las exportaciones del agro argentino, su proyecto económico y político tendría pocas variables que lo puedan poner en jaque". En ese marco, el experto consideró que "es un triunfo ideológico, ya que el argentino podría calificarse de globalista en términos económicos, a diferencia de Trump".No obstante, Magnani fue cauto respecto al impacto que el tratado podría tener puertas adentro del bloque sudamericano. "No creo que esto implique que el Mercosur pase a tener un lugar más relevante en la agenda del Gobierno argentino, porque la baja intensidad del vínculo con Brasil atenta contra la unidad del bloque", destacó.

https://noticiaslatam.lat/20260115/1170395490.html

https://noticiaslatam.lat/20260115/suspension-de-visas-de-eeuu-para-brasil-colombia-y-uruguay-una-medida-con-tinte-politico-1170411886.html

brasil

argentina

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, brasil, argentina, política, caracas, nicolás maduro, mercosur, 💬 opinión y análisis