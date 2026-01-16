Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260116/rusia-lidera-los-niveles-de-simpatia-entre-la-poblacion-china-segun-sondeo-1170430597.html
Rusia lidera los niveles de simpatía entre la población china, según sondeo
Rusia lidera los niveles de simpatía entre la población china, según sondeo
Sputnik Mundo
La mayor simpatía de los habitantes del país más poblado del mundo lleva ya varios años recayendo en el gigante del norte, se desprende de los últimos estudios... 16.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-16T16:38+0000
2026-01-16T16:38+0000
multimedia
📊 infografía
rusia
china
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170434474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a18e5d884dfddb00ff1558a8dfa615a.png
Sputnik te muestra una infografía que muestra las cifras de la percepción de Estados por parte de los chinos.
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170434474_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2f4521eed7379dd39cdbc693d69070f2.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, rusia, china, инфографика
📊 infografía, rusia, china, инфографика

Rusia lidera los niveles de simpatía entre la población china, según sondeo

16:38 GMT 16.01.2026
Síguenos en
La mayor simpatía de los habitantes del país más poblado del mundo lleva ya varios años recayendo en el gigante del norte, se desprende de los últimos estudios realizados por sociólogos chinos. En este sentido, Rusia supera tanto a otros vecinos más cercanos de China como a grandes socios económicos de la potencia asiática.
Sputnik te muestra una infografía que muestra las cifras de la percepción de Estados por parte de los chinos.
Rusia: el país más apreciado por el pueblo chino - Sputnik Mundo
Rusia: el país más apreciado por el pueblo chino - Sputnik Mundo
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала