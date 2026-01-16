https://noticiaslatam.lat/20260116/rusia-lidera-los-niveles-de-simpatia-entre-la-poblacion-china-segun-sondeo-1170430597.html
Rusia lidera los niveles de simpatía entre la población china, según sondeo
Rusia lidera los niveles de simpatía entre la población china, según sondeo
16.01.2026
Sputnik te muestra una infografía que muestra las cifras de la percepción de Estados por parte de los chinos.
Rusia lidera los niveles de simpatía entre la población china, según sondeo
La mayor simpatía de los habitantes del país más poblado del mundo lleva ya varios años recayendo en el gigante del norte, se desprende de los últimos estudios realizados por sociólogos chinos. En este sentido, Rusia supera tanto a otros vecinos más cercanos de China como a grandes socios económicos de la potencia asiática.
Sputnik te muestra una infografía que muestra las cifras de la percepción de Estados por parte de los chinos.
