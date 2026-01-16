El arancel de EEUU del 25% para semiconductores "distorsiona el mercado y altera el suministro global"
© AP Photo / Ted ShaffreyUna oblea de silicio semiconductora fabricada con varios microprocesadores de microchip
© AP Photo / Ted Shaffrey
Así lo afirman expertos consultados por el diario Global Times, que analizó las consecuencias de la más reciente medida económica de Washington para intentar frenar el desarrollo del gigante asiático en el sector tecnológico.
La decisión, oficializada por el presidente Donald Trump tras ser anunciada en diciembre, es un componente central de un acuerdo que permite a la empresa Nvidia exportar sus procesadores de inteligencia artificial H200 a China, levantando así una prohibición instaurada por el entonces mandatario estadounidense Joe Biden, que impedía el envío de chips que superaran ciertos umbrales de rendimiento al gigante asiático.
El arancel del 25% se aplica a una categoría muy específica de semiconductores considerados vitales para las políticas de inteligencia artificial de la Administración republicana, según el decreto firmado por Trump. Entre los productos afectados se encuentran el modelo H200 de Nvidia y el MI325X de Advanced Micro Devices (AMD), aunque se contemplan excepciones para aquellos chips que apoyen directamente la expansión de la cadena de suministro tecnológica dentro de EEUU.
Expertos consultados por el medio han criticado duramente la medida, señalando que Washington está intentando extraer beneficios económicos de manera unilateral mientras distorsiona las reglas del mercado. Así, advierten que imponer aranceles bajo el pretexto de proteger la industria nacional fractura la cooperación global y eleva drásticamente los costos operativos para todas las empresas involucradas.
Además, argumentan que será difícil para Estados Unidos relocalizar la fabricación de chips a corto plazo debido a los altos costos de producción internos y a la compleja división internacional del trabajo. Los expertos sugieren que la imposición de aranceles podría "rebotar" y terminar dañando a las propias industrias estadounidenses al forzar ajustes innecesarios en las cadenas de suministro.
Wei Shaojun, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China, le dijo al diario que las políticas de Washington ignoran los principios de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y socavan la innovación tecnológica global.
Shaojun advirtió que convertir los lazos económicos en herramientas de presión política genera un "efecto cascada" que afecta a docenas de países participantes en la cadena de valor. En lugar de una competencia de "suma cero", el funcionario instó a resolver las diferencias mediante el diálogo para evitar daños permanentes al crecimiento sostenible del sector de la inteligencia artificial.
