México rompe el récord de importación de maíz por tercer año consecutivo

Según el informe consultado por La Jornada, esta cifra representa un incremento del 4,1% en comparación con las 23.630 toneladas que la nación latinoamericana importó durante el 2024.Del total, 900.000 toneladas fueron únicamente de maíz blanco (para consumo humano), lo que significa un incremento del 350% en comparación con las 200.000 toneladas importadas en 2024.Pese a esta alza, no se superan las cifras alcanzadas en otros años, como en 2011 cuando la cifra llegó hasta 1,5 millones de toneladas, aunque iguala la cantidad de años como 2016.De acuerdo con el director general de GCMA, Juan Carlos Anaya, aunque México había sido autosuficiente en producción de maíz blanco, la producción de Estados Unidos, que es el principal importador, generó una sobreoferta global.Entre los elementos que el especialista destacó como causas de este incremento en la importación están la cosecha récord de maíz en EEUU y la apreciación del peso frente al dólar, lo que se combina con un mercado interno estancado.A finales de año, los reportes de la GCMA ya daban indicios de un aumento anual en las importaciones de maíz, lo que según las autoridades mexicanas era una consecuencia directa de la sequía reportada durante 2024.A esto se sumó que se incrementó la demanda de proteína animal, lo que a su vez subió la necesidad de maíz para alimentar al ganado, consecuencia directa del incremento al salario mínimo, según el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.
"La sobreoferta global y los precios internacionales deprimidos, especialmente de maíz procedente de EEUU, continúan impulsando mayores volúmenes de importación a costos más bajos, lo que beneficia a la industria, pero presiona la producción nacional", explicó Anayapara el diario.
Entre los elementos que el especialista destacó como causas de este incremento en la importación están la cosecha récord de maíz en EEUU y la apreciación del peso frente al dólar, lo que se combina con un mercado interno estancado.
A finales de año, los reportes de la GCMA ya daban indicios de un aumento anual en las importaciones de maíz, lo que según las autoridades mexicanas era una consecuencia directa de la sequía reportada durante 2024.
A esto se sumó que se incrementó la demanda de proteína animal, lo que a su vez subió la necesidad de maíz para alimentar al ganado, consecuencia directa del incremento al salario mínimo, según el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.
