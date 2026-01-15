Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260115/mexico-rompe-el-record-de-importacion-de-maiz-por-tercer-ano-consecutivo-1170376967.html
México rompe el récord de importación de maíz por tercer año consecutivo
México rompe el récord de importación de maíz por tercer año consecutivo
Sputnik Mundo
México marcó un hito en cantidad de maíz (blanco y amarillo) importado, al sumar más de 24 millones 590 .000 toneladas durante 2025, afirma el Grupo Consultor... 15.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-15T09:07+0000
2026-01-15T09:07+0000
américa latina
méxico
eeuu
maíz
📈 mercados y finanzas
agricultura
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0e/1170379185_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_24acc8fb901357284c55511652ba424d.jpg
Según el informe consultado por La Jornada, esta cifra representa un incremento del 4,1% en comparación con las 23.630 toneladas que la nación latinoamericana importó durante el 2024.Del total, 900.000 toneladas fueron únicamente de maíz blanco (para consumo humano), lo que significa un incremento del 350% en comparación con las 200.000 toneladas importadas en 2024.Pese a esta alza, no se superan las cifras alcanzadas en otros años, como en 2011 cuando la cifra llegó hasta 1,5 millones de toneladas, aunque iguala la cantidad de años como 2016.De acuerdo con el director general de GCMA, Juan Carlos Anaya, aunque México había sido autosuficiente en producción de maíz blanco, la producción de Estados Unidos, que es el principal importador, generó una sobreoferta global.Entre los elementos que el especialista destacó como causas de este incremento en la importación están la cosecha récord de maíz en EEUU y la apreciación del peso frente al dólar, lo que se combina con un mercado interno estancado.A finales de año, los reportes de la GCMA ya daban indicios de un aumento anual en las importaciones de maíz, lo que según las autoridades mexicanas era una consecuencia directa de la sequía reportada durante 2024.A esto se sumó que se incrementó la demanda de proteína animal, lo que a su vez subió la necesidad de maíz para alimentar al ganado, consecuencia directa del incremento al salario mínimo, según el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.
https://noticiaslatam.lat/20251126/mexico-marca-un-record-en-importacion-de-maiz-que-hay-detras-de-este-evento-1168828031.html
méxico
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0e/1170379185_182:270:2553:2048_1920x0_80_0_0_77bf31e1bc1de3e98950b4039cc6be0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, eeuu, maíz, 📈 mercados y finanzas, agricultura
méxico, eeuu, maíz, 📈 mercados y finanzas, agricultura

México rompe el récord de importación de maíz por tercer año consecutivo

09:07 GMT 15.01.2026
© AP Photo / Gregory BullMaíz en México. Imagen de referencia.
Maíz en México. Imagen de referencia. - Sputnik Mundo, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Síguenos en
México marcó un hito en cantidad de maíz (blanco y amarillo) importado, al sumar más de 24 millones 590 .000 toneladas durante 2025, afirma el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Según el informe consultado por La Jornada, esta cifra representa un incremento del 4,1% en comparación con las 23.630 toneladas que la nación latinoamericana importó durante el 2024.
Del total, 900.000 toneladas fueron únicamente de maíz blanco (para consumo humano), lo que significa un incremento del 350% en comparación con las 200.000 toneladas importadas en 2024.
Pese a esta alza, no se superan las cifras alcanzadas en otros años, como en 2011 cuando la cifra llegó hasta 1,5 millones de toneladas, aunque iguala la cantidad de años como 2016.
Mazorca de maíz - Sputnik Mundo, 1920, 26.11.2025
América Latina
México marca un récord en importación de maíz: ¿Qué hay detrás de este evento?
26 de noviembre 2025, 04:00 GMT
De acuerdo con el director general de GCMA, Juan Carlos Anaya, aunque México había sido autosuficiente en producción de maíz blanco, la producción de Estados Unidos, que es el principal importador, generó una sobreoferta global.

"La sobreoferta global y los precios internacionales deprimidos, especialmente de maíz procedente de EEUU, continúan impulsando mayores volúmenes de importación a costos más bajos, lo que beneficia a la industria, pero presiona la producción nacional", explicó Anayapara el diario.

Entre los elementos que el especialista destacó como causas de este incremento en la importación están la cosecha récord de maíz en EEUU y la apreciación del peso frente al dólar, lo que se combina con un mercado interno estancado.
A finales de año, los reportes de la GCMA ya daban indicios de un aumento anual en las importaciones de maíz, lo que según las autoridades mexicanas era una consecuencia directa de la sequía reportada durante 2024.
A esto se sumó que se incrementó la demanda de proteína animal, lo que a su vez subió la necesidad de maíz para alimentar al ganado, consecuencia directa del incremento al salario mínimo, según el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала