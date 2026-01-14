Mundo
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Trump, el poder global y los límites del imperio
Las recientes amenazas desde la Casa Blanca sobre la anexión de Groenlandia causan inquietud entre los aliados más cercanos de EEUU, algunos de los cuales... 14.01.2026, Sputnik Mundo
Trump, el poder global y los límites del imperio

15:00 GMT 14.01.2026
Las recientes amenazas desde la Casa Blanca sobre la anexión de Groenlandia causan inquietud entre los aliados más cercanos de EEUU, algunos de los cuales incluso han avanzado el inminente desmoronamiento de la OTAN. No obstante, las pretensiones de Trump preocupan más al sur global, con China y Rusia a la cabeza.
