"Socio confiable": Rusia envía 1.400 toneladas de cereales a Bolivia como ayuda humanitaria

"Socio confiable": Rusia envía 1.400 toneladas de cereales a Bolivia como ayuda humanitaria

El grano donado contribuirá de forma tangible al apoyo a los sectores más vulnerables de la población y al fortalecimiento del sistema nacional de seguridad... 14.01.2026, Sputnik Mundo

La iniciativa se implementó mediante la cooperación entre Rusia y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, en estrecha colaboración con organismos gubernamentales bolivianos.En el marco del evento, el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitri Vérchenko, sostuvo una reunión de trabajo con varios funcionarios bolivianos. Las partes abordaron aspectos prácticos de la implementación de la ayuda humanitaria y delinearon los pasos a seguir para desarrollar la cooperación. Durante el evento, los participantes realizaron un recorrido por las instalaciones de producción y almacenamiento, abarcando toda la cadena de valor, desde la recepción y el almacenamiento del grano hasta su posterior procesamiento. Se prestó especial atención a la transparencia y la eficiencia en todas las etapas del proceso.

