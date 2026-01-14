Fuerzas rusas toman control de un asentamiento y abaten más de 1.300 militares ucranianos en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Komarovka, en la región de Sumi, en la última jornada de combates, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período, Ucrania perdió unos 1.310 soldados.
"Como resultado de las acciones activas y decisivas, las unidades del grupo de fuerzas Norte liberaron la localidad de Komarovka de la región de Sumi", reza el comunicado diario.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 440 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 300 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
En la última jornada, Rusia asestó golpes contra almacenes y lugares de entrenamiento para el vuelo de drones de largo alcance, depósitos de combustible e instalaciones de energía que garantizaban el trabajo de empresas militares ucranianas, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 145 zonas.
Las tropas rusas alcanzaron dos carros de combate y 28 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 estadounidense y un Puma italiano, además de un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Vampire checo.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó siete bombas guiadas, seis proyectiles del sistema Himars y derribó 260 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 108.925 drones, 645 sistemas de misiles antiaéreos, 27.115 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.641 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.567 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.746 vehículos militares especiales.
