https://noticiaslatam.lat/20260114/fuerzas-rusas-toman-control-de-un-asentamiento-y-abaten-mas-de-1300-militares-ucranianos-en-un-dia-1170358977.html

Fuerzas rusas toman control de un asentamiento y abaten más de 1.300 militares ucranianos en un día

Fuerzas rusas toman control de un asentamiento y abaten más de 1.300 militares ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Komarovka, en la región de Sumi, en la última jornada de combates, informan desde el Ministerio de... 14.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-14T16:37+0000

2026-01-14T16:37+0000

2026-01-14T16:37+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0e/1170359032_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62cf375c9e4d07f51f848de93ee24bbe.jpg

En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 440 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 300 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.En la última jornada, Rusia asestó golpes contra almacenes y lugares de entrenamiento para el vuelo de drones de largo alcance, depósitos de combustible e instalaciones de energía que garantizaban el trabajo de empresas militares ucranianas, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 145 zonas.Las tropas rusas alcanzaron dos carros de combate y 28 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 estadounidense y un Puma italiano, además de un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Vampire checo.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó siete bombas guiadas, seis proyectiles del sistema Himars y derribó 260 drones.

https://noticiaslatam.lat/20260114/1170361450.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa