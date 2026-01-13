Rusia realiza un ataque masivo contra el sector energético de Ucrania en la última jornada
En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles, Rusia llevó a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones, contra instalaciones de infraestructura energética utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania y las empresas militares, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", indica el informe diario del organismo.
En el último día, las FFAA rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones de largo alcance y puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 150 zonas.
Además, las tropas rusas alcanzaron dos carros de combate y nueve vehículos blindados de transporte. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 11 bombas guiadas, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 207 drones.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió un total de 1.275 militares. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 185 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 108.665 drones, 645 sistemas de misiles antiaéreos, 27.085 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.640 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.538 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 51.609 vehículos militares especiales.
