Rusia realiza un ataque masivo contra el sector energético de Ucrania en la última jornada

En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles, Rusia llevó a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles... 13.01.2026, Sputnik Mundo

En el último día, las FFAA rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones de largo alcance y puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 150 zonas.Además, las tropas rusas alcanzaron dos carros de combate y nueve vehículos blindados de transporte. La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 11 bombas guiadas, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 207 drones.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió un total de 1.275 militares. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 185 militares.

