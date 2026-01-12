https://noticiaslatam.lat/20260112/la-cpi-se-enfrenta-a-una-crisis-existencial-y-eeuu-es-el-culpable-opina-analista-1170300286.html
La CPI se enfrenta a "una crisis existencial" y EEUU es el culpable, opina analista
"La crisis actual, el principal factor que la provoca son Estados Unidos e Israel, que han atacado brutal y arbitrariamente a la Corte por sus decisiones contra los líderes [israelíes] [el primer ministro, Benjamín] Netanyahu, [el titular de Seguridad Nacional, Itamar] Ben-Gvir y [el ministro de Finanzas, Bezalel Yoel] Smotrich, creando así una crisis en el escenario internacional", subrayó.Enfatizó que "los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza e incluso en Cisjordania son claros crímenes de guerra y actos de genocidio". En sus palabras, Washington no solo busca eludir la Corte Penal Internacional, sino que también viola todas las normas, acuerdos y tratados internacionales establecidos. Y su ataque contra Venezuela es prueba de ello, enfatizó. Las acciones estadounidenses en Nicaragua y Panamá durante el siglo XX demuestran que, tras el fin de la Guerra Fría y el cambio en el equilibrio de poder entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, este último se ha convertido en la única superpotencia mundial, indicó. En consecuencia, antepone sus intereses a cualquier otra consideración, resumió el experto.En su opinión, desde su creación, la Corte Penal Internacional se ha enfrentado a una crisis de intereses y de soberanía. Por lo tanto, independientemente de cómo cambien los nombres de los tribunales, independientemente de los nuevos sistemas que se creen, inevitablemente entrarán en conflicto con los intereses de los Estados, que siempre están en contradicción con la justicia internacional.Destacó que, por mucho que la comunidad internacional y las potencias influyentes intenten cambiar el sistema, debe existir una voluntad colectiva a la que todos deben someterse absolutamente, sin excepción. El experto agregó que "todos los países del mundo deben reconocer el papel activo de la CPI y la necesidad de hacer cumplir sus decisiones"."¿Qué sentido tiene que un tribunal dicte sentencias si los países se niegan a ejecutarlas? Volvemos al punto de partida. El problema siempre es la ejecución y el rechazo de estas sentencias, incluso si son justas", expresó.
La CPI se enfrenta a "una crisis existencial" y EEUU es el culpable, opina analista
La Corte Penal Internacional se enfrenta a una crisis existencial que amenaza su legitimidad, declaró a Sputnik el experto jordano en derecho internacional Ghaza’a Madzhali. Relacionó esta situación con las políticas de Estados Unidos e Israel, que han atacado duramente al Tribunal por sus decisiones respecto a la cuestión palestina.
"La crisis actual, el principal factor que la provoca son Estados Unidos e Israel, que han atacado brutal y arbitrariamente a la Corte por sus decisiones contra los líderes [israelíes] [el primer ministro, Benjamín] Netanyahu, [el titular de Seguridad Nacional, Itamar] Ben-Gvir y [el ministro de Finanzas, Bezalel Yoel] Smotrich, creando así una crisis en el escenario internacional", subrayó.
Enfatizó que "los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza e incluso en Cisjordania son claros crímenes de guerra y actos de genocidio".
"El problema radica en el doble rasero aplicado internacionalmente por algunos países, que rechazan tales decisiones y las consideran arbitrarias, simplemente porque no sirven a sus intereses. Este es el problema central de la crisis en la CPI, no la Corte en sí", subrayó.
En sus palabras, Washington no solo busca eludir la Corte Penal Internacional, sino que también viola todas las normas, acuerdos y tratados internacionales establecidos. Y su ataque contra Venezuela
es prueba de ello, enfatizó.
Las acciones estadounidenses en Nicaragua y Panamá durante el siglo XX demuestran que, tras el fin de la Guerra Fría y el cambio en el equilibrio de poder entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, este último se ha convertido en la única superpotencia mundial, indicó. En consecuencia, antepone sus intereses a cualquier otra consideración, resumió el experto.
En su opinión, desde su creación, la Corte Penal Internacional se ha enfrentado a una crisis de intereses y de soberanía. Por lo tanto, independientemente de cómo cambien los nombres de los tribunales, independientemente de los nuevos sistemas que se creen, inevitablemente entrarán en conflicto con los intereses de los Estados, que siempre están en contradicción con la justicia internacional.
Destacó que, por mucho que la comunidad internacional y las potencias influyentes intenten cambiar el sistema, debe existir una voluntad colectiva a la que todos deben someterse absolutamente, sin excepción. El experto agregó que "todos los países del mundo deben reconocer el papel activo de la CPI y la necesidad de hacer cumplir sus decisiones".
"¿Qué sentido tiene que un tribunal dicte sentencias si los países se niegan a ejecutarlas? Volvemos al punto de partida. El problema siempre es la ejecución y el rechazo de estas sentencias, incluso si son justas", expresó.
