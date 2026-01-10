https://noticiaslatam.lat/20260110/mexico-deberia-responder-de-manera-mas-frontal-y-blindarse-mas-ante-las-amenazas-de-eeuu-1170244176.html

México debería responder de manera "más frontal" y "blindarse más" ante las amenazas de EEUU

México debería responder de manera "más frontal" y "blindarse más" ante las amenazas de EEUU

Con los cárteles de la droga catalogados como "organizaciones terroristas extranjeras" y el fentanilo declarado como "arma de destrucción masiva" por decretos presidenciales, la Casa Blanca legalizó internamente —al menos temporalmente— su despliegue militar en el Caribe y su intervención militar en Venezuela. De ese modo, la narrativa de Trump ha pasado a la praxis. En esta reactivación de la Doctrina Monroe con América Latina en la mira de Washington como su zona directa de influencia, México navega en un mar turbulento de olas amenazantes de Trump, pero con un fondo mucho más complejo: la relación México-EEUU está marcada por una interdependencia económica imposible de soslayar. El T-MEC está por entrar en una fase de renegociación y la simbiosis entre ambos países data de hace mucho tiempo. La cereza en el pastel: el Mundial de Fútbol que las dos naciones comparten, junto con Canadá, en 2026. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el diálogo con Washington es la solución para aliviar las tensiones con la Casa Blanca, es necesario que México exponga su postura de manera más contundente ante Donald Trump, quien no para de amenazar con realizar ataques en territorio mexicano, lo cual desataría una crisis diplomática e incluso de mayor nivel entre los dos grandes socios de América del Norte, observa en entrevista con Sputnik Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en materia de seguridad.Para el analista, México ha tenido "una diplomacia muy blanda" frente a una Casa Blanca que, dice, ya ha demostrado que sus palabras también pueden cumplirse.Guerrero Baena también considera que la comunicación bilateral no debe tener el mayor peso a nivel cancillerías, ya que, afirma, quien se ha ganado la confianza de Washington es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México."El punto es que México comience a limpiar sus círculos políticos de gente que esté inmiscuida o que tenga algún vínculo con el crimen organizado", agrega el experto."En México deberían encenderse todas las alarmas"Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, dice a Sputnik que las advertencias de Trump "deberían encender todas las alarmas" en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien insiste en que una operación militar estadounidense en territorio mexicano es improbable."A estas alturas nadie duda que EEUU realice un ataque exitoso, pero el problema serían las consecuencias políticas y económicas posteriores a eso", agrega el académico, quien afirma que una operación militar de Washington en México no sentaría bien en la opinión pública estadunidense ni en buena parte de la clase política del Capitolio. Según el analista, el Gobierno de Sheinbaum podría utilizar la ficha del T-MEC a su favor, ya que un rompimiento de los vínculos entre ambos países sería "en detrimento de los propios intereses de EEUU", dada la gran interdependencia económica de la gran zona de libre comercio que es América del Norte, tan ligada en sus cadenas de suministro y sus dinámicas de consumo.

