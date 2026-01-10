Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260110/mexico-deberia-responder-de-manera-mas-frontal-y-blindarse-mas-ante-las-amenazas-de-eeuu-1170244176.html
México debería responder de manera "más frontal" y "blindarse más" ante las amenazas de EEUU
México debería responder de manera "más frontal" y "blindarse más" ante las amenazas de EEUU
Sputnik Mundo
El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió una vez más la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los cárteles, los cuales, insistió, "controlan... 10.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-10T01:05+0000
2026-01-10T01:06+0000
américa latina
eeuu
méxico
seguridad
💬 opinión y análisis
política
donald trump
claudia sheinbaum
nicolás maduro
dea
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/03/1138985187_0:383:2654:1875_1920x0_80_0_0_038545164d86de10ea9c8f904821e981.jpg
Con los cárteles de la droga catalogados como "organizaciones terroristas extranjeras" y el fentanilo declarado como "arma de destrucción masiva" por decretos presidenciales, la Casa Blanca legalizó internamente —al menos temporalmente— su despliegue militar en el Caribe y su intervención militar en Venezuela. De ese modo, la narrativa de Trump ha pasado a la praxis. En esta reactivación de la Doctrina Monroe con América Latina en la mira de Washington como su zona directa de influencia, México navega en un mar turbulento de olas amenazantes de Trump, pero con un fondo mucho más complejo: la relación México-EEUU está marcada por una interdependencia económica imposible de soslayar. El T-MEC está por entrar en una fase de renegociación y la simbiosis entre ambos países data de hace mucho tiempo. La cereza en el pastel: el Mundial de Fútbol que las dos naciones comparten, junto con Canadá, en 2026. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el diálogo con Washington es la solución para aliviar las tensiones con la Casa Blanca, es necesario que México exponga su postura de manera más contundente ante Donald Trump, quien no para de amenazar con realizar ataques en territorio mexicano, lo cual desataría una crisis diplomática e incluso de mayor nivel entre los dos grandes socios de América del Norte, observa en entrevista con Sputnik Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en materia de seguridad.Para el analista, México ha tenido "una diplomacia muy blanda" frente a una Casa Blanca que, dice, ya ha demostrado que sus palabras también pueden cumplirse.Guerrero Baena también considera que la comunicación bilateral no debe tener el mayor peso a nivel cancillerías, ya que, afirma, quien se ha ganado la confianza de Washington es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México."El punto es que México comience a limpiar sus círculos políticos de gente que esté inmiscuida o que tenga algún vínculo con el crimen organizado", agrega el experto."En México deberían encenderse todas las alarmas"Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, dice a Sputnik que las advertencias de Trump "deberían encender todas las alarmas" en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien insiste en que una operación militar estadounidense en territorio mexicano es improbable."A estas alturas nadie duda que EEUU realice un ataque exitoso, pero el problema serían las consecuencias políticas y económicas posteriores a eso", agrega el académico, quien afirma que una operación militar de Washington en México no sentaría bien en la opinión pública estadunidense ni en buena parte de la clase política del Capitolio. Según el analista, el Gobierno de Sheinbaum podría utilizar la ficha del T-MEC a su favor, ya que un rompimiento de los vínculos entre ambos países sería "en detrimento de los propios intereses de EEUU", dada la gran interdependencia económica de la gran zona de libre comercio que es América del Norte, tan ligada en sus cadenas de suministro y sus dinámicas de consumo.
https://noticiaslatam.lat/20260109/1170216021.html
eeuu
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Eduardo Bautista
Eduardo Bautista
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/03/1138985187_0:58:2654:2048_1920x0_80_0_0_47b534ad4c13c9adc5352405b5e1baa4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, méxico, seguridad, 💬 opinión y análisis, política, donald trump, claudia sheinbaum, nicolás maduro, dea, cia, narcotráfico
eeuu, méxico, seguridad, 💬 opinión y análisis, política, donald trump, claudia sheinbaum, nicolás maduro, dea, cia, narcotráfico

México debería responder de manera "más frontal" y "blindarse más" ante las amenazas de EEUU

01:05 GMT 10.01.2026 (actualizado: 01:06 GMT 10.01.2026)
© AP Photo / Jacquelyn MartinEstados Unidos tiene injerencia en México a través de diversas vías.
Estados Unidos tiene injerencia en México a través de diversas vías. - Sputnik Mundo, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Síguenos en
Eduardo Bautista
Desde México
Todos los artículos
El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió una vez más la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los cárteles, los cuales, insistió, "controlan México". ¿Acaso el incremento de estas advertencias y el reciente secuestro de Nicolás Maduro son un mensaje entre líneas para el Gobierno de Claudia Sheinbaum?
Con los cárteles de la droga catalogados como "organizaciones terroristas extranjeras" y el fentanilo declarado como "arma de destrucción masiva" por decretos presidenciales, la Casa Blanca legalizó internamente —al menos temporalmente— su despliegue militar en el Caribe y su intervención militar en Venezuela. De ese modo, la narrativa de Trump ha pasado a la praxis.
En esta reactivación de la Doctrina Monroe con América Latina en la mira de Washington como su zona directa de influencia, México navega en un mar turbulento de olas amenazantes de Trump, pero con un fondo mucho más complejo: la relación México-EEUU está marcada por una interdependencia económica imposible de soslayar. El T-MEC está por entrar en una fase de renegociación y la simbiosis entre ambos países data de hace mucho tiempo. La cereza en el pastel: el Mundial de Fútbol que las dos naciones comparten, junto con Canadá, en 2026.
Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el diálogo con Washington es la solución para aliviar las tensiones con la Casa Blanca, es necesario que México exponga su postura de manera más contundente ante Donald Trump, quien no para de amenazar con realizar ataques en territorio mexicano, lo cual desataría una crisis diplomática e incluso de mayor nivel entre los dos grandes socios de América del Norte, observa en entrevista con Sputnik Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en materia de seguridad.

"La estrategia del Gobierno mexicano debe ser más frontal, fría y bien definida ante EEUU, pero con un blindaje jurídico adecuado porque obviamente ya no estamos en tiempos en los que los agentes estadounidenses de la DEA y de la CIA entraban y salían del país libremente", apunta el también académico de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos.

Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 09.01.2026
Internacional
Trump adelanta que emprenderán ataques en tierra contra los cárteles: "Están controlando México"
ayer, 02:44 GMT
Para el analista, México ha tenido "una diplomacia muy blanda" frente a una Casa Blanca que, dice, ya ha demostrado que sus palabras también pueden cumplirse.
Guerrero Baena también considera que la comunicación bilateral no debe tener el mayor peso a nivel cancillerías, ya que, afirma, quien se ha ganado la confianza de Washington es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
"El punto es que México comience a limpiar sus círculos políticos de gente que esté inmiscuida o que tenga algún vínculo con el crimen organizado", agrega el experto.

"En México deberían encenderse todas las alarmas"

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, dice a Sputnik que las advertencias de Trump "deberían encender todas las alarmas" en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien insiste en que una operación militar estadounidense en territorio mexicano es improbable.

"No dudaría ni un poco que EEUU los llevara a cabo [ataques terrestres en México] a pesar de la oposición política interna que enfrente Trump tanto de demócratas como de algunos republicanos debido a lo dañino que sería para la relación bilateral", apunta.

"A estas alturas nadie duda que EEUU realice un ataque exitoso, pero el problema serían las consecuencias políticas y económicas posteriores a eso", agrega el académico, quien afirma que una operación militar de Washington en México no sentaría bien en la opinión pública estadunidense ni en buena parte de la clase política del Capitolio.
Según el analista, el Gobierno de Sheinbaum podría utilizar la ficha del T-MEC a su favor, ya que un rompimiento de los vínculos entre ambos países sería "en detrimento de los propios intereses de EEUU", dada la gran interdependencia económica de la gran zona de libre comercio que es América del Norte, tan ligada en sus cadenas de suministro y sus dinámicas de consumo.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала