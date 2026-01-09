Mundo
México alberga un acervo de voces del exilio latinoamericano que fue reconocido por la Unesco | Video
México alberga un acervo de voces del exilio latinoamericano que fue reconocido por la Unesco | Video
El proyecto "Memoria sonora de Latinoamérica", que reúne programas producidos por Radio Educación de México e incluye a personalidades como Mario Benedetti... 09.01.2026
El panorama cultural de la región celebra un hito significativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció la trascendencia de la colección "Memoria sonora de Latinoamérica" de Radio Educación, incluyéndola oficialmente en el prestigioso Registro Regional Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe (MoWLAC). Este ingreso no solo resalta el valor artístico e histórico del acervo, sino que lo consagra como patrimonio documental clave para el continente y su historia. La colección galardonada es un tesoro compuesto por una vasta serie de documentos sonoros y programas de radio que vieron la luz principalmente durante las décadas de 1970, con algunos trabajos pertenecientes a la de 1960 y llegando hasta la de 1980.En su esencia, esta colección está profundamente vinculada a las convulsiones políticas que azotaron a la región, integrando material en el que participaron activamente personas que se encontraban exiliadas en México a causa de la represión en sus países de origen. En dichas emisiones, comisionadas por la propia estación gubernamental mexicana, estos ilustres artistas latinoamericanos hablaban sobre la actualidad política de aquel entonces, entrevistaban a pensadores y artistas, hablaban de sus propios procesos creativos o simplemente presentaban canciones."Un espacio para la reflexión"La colección fue concebida con el objetivo de "remarcar la importancia que, en ese momento, en los 70 y 80, tuvo Radio Educación como un espacio para la reflexión sobre lo que estaba sucediendo en América Latina", según dijo a Sputnik Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca en la radiodifusora, quien supervisa el acervo. Los protagonistas de esta "memoria sonora" eran figuras prominentes de la cultura latinoamericana, exiliados de países como Uruguay, Argentina y Chile, por sus posturas políticas contrarias a las dictaduras avaladas por EEUU que se instalaron a lo largo del continente. Acuña Palacios destaca la presencia de figuras de la talla de Mario Benedetti, el celebrado poeta uruguayo, así como series de radio completas realizadas por músicos como Mercedes Sosa, Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa. La labor de estos artistas permitió al auditorio conocer de cerca el movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana, que funcionó como una forma de resistencia política a través de la música folclórica. La colección también atesora conciertos completos de agrupaciones icónicas que transitaban el exilio, como Inti-Illimani (Chile) o Los Calchakis (Argentina), representativos de una música que fusionaba sonidos autóctonos con crítica social.La producción de este contenido se caracterizó por su flexibilidad, explica Acuña. Los participantes grababan en los estudios de la radio o, en muchos casos, "lo hacían desde sus casas y lo enviaban", como fue el caso de Viglietti y Zitarrosa, que llamaban por teléfono y se grababan sus palabras, para luego transmitirlas.Un reconocimiento sorpresivoLa labor de descubrimiento y organización se gestó, en gran medida, durante la pandemia del COVID-19, entre el 2020 y el 2021. El tiempo de confinamiento brindó la oportunidad a los empleados de Radio Educación de escuchar y catalogar los materiales de aquella época y, con ello, armar la colección galardonada. Acuña señala que "en los 70, las políticas de preservación eran muy diferentes, casi inexistentes" en comparación con los lineamientos actuales. Esto provocó que, en ocasiones, la información de las grabaciones fuera escasa, quedando solo en "documentos físicos, papel que se echaba a perder", y que valiosos materiales quedara ocultos entre miles de grabaciones guardadas en las bodegas de la institución.Acuña espera que una de las consecuencias del reconocimiento de la Unesco sea que más gente conozca esta colección y quiera escuchar material tan valioso "que nos recuerda la importancia de la memoria", dijo."Para quienes deseen acceder al material, está el catálogo en la web de Radio Educación; allí mismo están las indicaciones de a dónde escribir, que es un correo electrónico que atienden en la fonoteca. Del material que les interese, les hacemos una copia en alta calidad o les podemos generar una liga para que puedan escuchar los documentos", explicó Acuña, quien añadió que la emisora apenas solicita datos básicos de identificación y contacto para poder hacerle llegar el material. El proceso es público y gratuito, en línea con el carácter de la emisora.
méxico
Noticias
México alberga un acervo de voces del exilio latinoamericano que fue reconocido por la Unesco | Video

Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca en Radio Educación.
El proyecto "Memoria sonora de Latinoamérica", que reúne programas producidos por Radio Educación de México e incluye a personalidades como Mario Benedetti, Mercedes Sosa y Alfredo Zitarrosa, "nos recuerda la importancia de la memoria", dijo a Sputnik su creador.
El panorama cultural de la región celebra un hito significativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció la trascendencia de la colección "Memoria sonora de Latinoamérica" de Radio Educación, incluyéndola oficialmente en el prestigioso Registro Regional Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe (MoWLAC).

Este ingreso no solo resalta el valor artístico e histórico del acervo, sino que lo consagra como patrimonio documental clave para el continente y su historia. La colección galardonada es un tesoro compuesto por una vasta serie de documentos sonoros y programas de radio que vieron la luz principalmente durante las décadas de 1970, con algunos trabajos pertenecientes a la de 1960 y llegando hasta la de 1980.
En su esencia, esta colección está profundamente vinculada a las convulsiones políticas que azotaron a la región, integrando material en el que participaron activamente personas que se encontraban exiliadas en México a causa de la represión en sus países de origen. En dichas emisiones, comisionadas por la propia estación gubernamental mexicana, estos ilustres artistas latinoamericanos hablaban sobre la actualidad política de aquel entonces, entrevistaban a pensadores y artistas, hablaban de sus propios procesos creativos o simplemente presentaban canciones.
"Un espacio para la reflexión"

La colección fue concebida con el objetivo de "remarcar la importancia que, en ese momento, en los 70 y 80, tuvo Radio Educación como un espacio para la reflexión sobre lo que estaba sucediendo en América Latina", según dijo a Sputnik Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca en la radiodifusora, quien supervisa el acervo.

Los protagonistas de esta "memoria sonora" eran figuras prominentes de la cultura latinoamericana, exiliados de países como Uruguay, Argentina y Chile, por sus posturas políticas contrarias a las dictaduras avaladas por EEUU que se instalaron a lo largo del continente. Acuña Palacios destaca la presencia de figuras de la talla de Mario Benedetti, el celebrado poeta uruguayo, así como series de radio completas realizadas por músicos como Mercedes Sosa, Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa.

La labor de estos artistas permitió al auditorio conocer de cerca el movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana, que funcionó como una forma de resistencia política a través de la música folclórica. La colección también atesora conciertos completos de agrupaciones icónicas que transitaban el exilio, como Inti-Illimani (Chile) o Los Calchakis (Argentina), representativos de una música que fusionaba sonidos autóctonos con crítica social.
La producción de este contenido se caracterizó por su flexibilidad, explica Acuña. Los participantes grababan en los estudios de la radio o, en muchos casos, "lo hacían desde sus casas y lo enviaban", como fue el caso de Viglietti y Zitarrosa, que llamaban por teléfono y se grababan sus palabras, para luego transmitirlas.

Un reconocimiento sorpresivo

La labor de descubrimiento y organización se gestó, en gran medida, durante la pandemia del COVID-19, entre el 2020 y el 2021. El tiempo de confinamiento brindó la oportunidad a los empleados de Radio Educación de escuchar y catalogar los materiales de aquella época y, con ello, armar la colección galardonada.

"Rescatamos muchas grabaciones desconocidas hasta ese momento y nos pareció que la mejor manera de ordenarlas era bajo un mismo paraguas. Si bien originalmente no fueron concebidas como un proyecto monolítico, unificarlos era lo más lógico", explica.

Acuña señala que "en los 70, las políticas de preservación eran muy diferentes, casi inexistentes" en comparación con los lineamientos actuales. Esto provocó que, en ocasiones, la información de las grabaciones fuera escasa, quedando solo en "documentos físicos, papel que se echaba a perder", y que valiosos materiales quedara ocultos entre miles de grabaciones guardadas en las bodegas de la institución.

A pesar de la magnitud de la obra, el funcionario dijo que todo el equipo de Radio Educación se sorprendió del reconocimiento de la Unesco. "Presentamos el proyecto para que lo consideraran, pero jamás pensamos que lograríamos la incorporación a una colección tan importante. Realmente nos tomó de sorpresa", admitió.

Acuña espera que una de las consecuencias del reconocimiento de la Unesco sea que más gente conozca esta colección y quiera escuchar material tan valioso "que nos recuerda la importancia de la memoria", dijo.
"Para quienes deseen acceder al material, está el catálogo en la web de Radio Educación; allí mismo están las indicaciones de a dónde escribir, que es un correo electrónico que atienden en la fonoteca. Del material que les interese, les hacemos una copia en alta calidad o les podemos generar una liga para que puedan escuchar los documentos", explicó Acuña, quien añadió que la emisora apenas solicita datos básicos de identificación y contacto para poder hacerle llegar el material. El proceso es público y gratuito, en línea con el carácter de la emisora.
