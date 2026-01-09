https://noticiaslatam.lat/20260109/los-delitos-y-accidentes-de-trafico-graves-caen-a-minimos-historicos-en-china-en-2025-1170208230.html

Los delitos y accidentes de tráfico graves caen a mínimos históricos en China en 2025



China registró en 2025 una reducción histórica de los delitos penales y de los casos de orden público, así como una caída significativa de los accidentes de tráfico.

El número total de casos penales registrados por los órganos de seguridad pública en China disminuyó un 12,8% interanual en 2025, alcanzando el nivel más bajo en lo que va del siglo.De acuerdo con las cifras oficiales, los casos de orden público también mostraron una tendencia a la baja, con una reducción del 3,5% respecto al año anterior, lo que refleja una mejora general en la situación de seguridad a nivel nacional.Entre los delitos con mayor descenso destacan los crímenes violentos graves, que cayeron un 4,7%, así como la trata de personas, que se redujo un 40,7%, y los delitos tradicionales como robo, hurto y fraude, que disminuyeron un 21,2%, según datos difundidos por Global Times.En materia de seguridad vial, el ministerio informó que los accidentes de tráfico graves con tres o más fallecidos se redujeron un 11% interanual en 2025, y por primera vez desde que se llevan registros estadísticos, en 1990, no se reportaron accidentes de tráfico catastróficos en todo el año.Las autoridades definen este tipo de accidentes como aquellos que provocan al menos 30 muertes, más de 100 heridos graves o pérdidas económicas directas superiores a 100 millones de yuanes, escenarios que no se registraron durante el periodo analizado.El Ministerio de Seguridad Pública también reveló que, en 2025, 210 agentes de policía y 142 auxiliares perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, varios de ellos reconocidos póstumamente como modelos heroicos, al destacar que su labor fue clave para salvaguardar la seguridad nacional y la paz social.

