Reportan que el mercado automovilístico estadounidense muestra "signos de fatiga"

Según reporta el 'Financial Times', proyecciones de analistas del sector, como las firmas Cox Automotive y Edmunds, vaticinan que las ventas de vehículos... 08.01.2026, Sputnik Mundo

eeuu

automóviles

financial times

aranceles

economía

Esta tendencia a la baja responde principalmente a una crisis de asequibilidad que está alejando a los compradores de menores ingresos del mercado automotriz, advierten estos informes.Las cifras muestran una contracción dramática en el sector: Cox Automotive estima que las ventas caerán de 16,3 millones de unidades en 2025 a 15,8 millones este año. Por su parte, Edmunds también prevé un descenso, aunque ligeramente menor, situando la cifra en 16 millones de unidades. Ambas consultoras, según consigna el medio, coinciden en que la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos y una confianza del consumidor mermada por la incertidumbre económica son los principales motores de este retroceso.El cierre de 2025 ya reflejó esta inestabilidad con resultados mixtos entre los grandes fabricantes en EEUU. Mientras que Ford logró aumentar sus ventas en un 2,7% durante el cuarto trimestre, General Motors sufrió una caída del 7% y Hyundai registró un descenso del 1% en el mismo periodo. Estas disparidades subrayan que incluso los gigantes de la industria están empezando a sentir la presión de un mercado que se contrae.Los ejecutivos del sector advierten que será difícil proteger a los consumidores de futuros aumentos de costos. Factores políticos y fiscales, como las políticas de aranceles establecidas por Washington y la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos, han creado un entorno económico hostil. Directivos de Hyundai y Toyota ya han alertado que 2026 será un año donde las crisis "largamente temidas" se convertirán en realidad.Curiosamente, el mercado venía de un 2025 robusto, que fue el mejor año de ventas desde 2019. Esto se debió, en gran medida, a que muchos consumidores adelantaron sus compras para evitar el impacto de los nuevos aranceles y la pérdida de subsidios. Sin embargo, este impulso temporal parece haberse agotado, dejando al descubierto problemas estructurales más profundos relacionados con la crisis del aumento del costo de vida en EEUU.Los analistas describen una dinámica de mercado en forma de "K", donde los compradores adinerados siguen adquiriendo modelos de lujo, mientras que los clientes de clase media y baja quedan excluidos. Desde la pandemia, el precio promedio de los vehículos nuevos subió de forma desproporcionada debido a los problemas en las cadenas de suministro, y aunque el ritmo de aumento se ha estabilizado, los precios no han regresado a los niveles previos a la crisis.A los altos precios de los vehículos se suman incrementos drásticos en otros gastos asociados. En EEUU, los costos de mantenimiento y reparación han subido casi un 9% anual, mientras que los seguros de automóviles han aumentado un 13% en los últimos cinco años. Esta presión inflacionaria, muy por encima del índice general de precios al consumidor, ha obligado a muchos a optar por autos usados o simplemente a conservar sus vehículos actuales por más tiempo.Ante este escenario, el Financial Times señala que los fabricantes de autos enfrentan un dilema estratégico: volver a producir modelos compactos y asequibles para recuperar al comprador masivo o concentrarse exclusivamente en vehículos grandes de alta gama que ofrecen mayores márgenes de ganancia.

