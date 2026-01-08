https://noticiaslatam.lat/20260108/el-senado-de-eeuu-aprueba-una-resolucion-para-prohibir-el-uso-de-las-ffaa-contra-venezuela-1170198547.html
El Senado de EEUU aprueba una resolución para prohibir el uso de las FFAA contra Venezuela
El Senado de EEUU aprueba una resolución para prohibir el uso de las FFAA contra Venezuela
Sputnik Mundo
El Senado estadounidense adoptó, tras una votación de procedimiento, una resolución que prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas del país en acciones... 08.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-08T16:52+0000
2026-01-08T16:52+0000
2026-01-08T16:58+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0b/1168354047_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07e86a2fedffddadbfb272d420a15f18.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0b/1168354047_36:0:947:683_1920x0_80_0_0_34494ee52f94aad0c7768f7d5b572b91.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
El Senado de EEUU aprueba una resolución para prohibir el uso de las FFAA contra Venezuela
16:52 GMT 08.01.2026 (actualizado: 16:58 GMT 08.01.2026)
Noticia en desarrollo
El Senado estadounidense adoptó, tras una votación de procedimiento, una resolución que prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas del país en acciones contra Venezuela.