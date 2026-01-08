Mundo
URGENTE: El Senado de EEUU aprueba una resolución para prohibir el uso de las FFAA contra Venezuela
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260108/el-senado-de-eeuu-aprueba-una-resolucion-para-prohibir-el-uso-de-las-ffaa-contra-venezuela-1170198547.html
El Senado de EEUU aprueba una resolución para prohibir el uso de las FFAA contra Venezuela
El Senado de EEUU aprueba una resolución para prohibir el uso de las FFAA contra Venezuela
Sputnik Mundo
El Senado estadounidense adoptó, tras una votación de procedimiento, una resolución que prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas del país en acciones... 08.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-08T16:52+0000
2026-01-08T16:58+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0b/1168354047_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07e86a2fedffddadbfb272d420a15f18.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0b/1168354047_36:0:947:683_1920x0_80_0_0_34494ee52f94aad0c7768f7d5b572b91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

El Senado de EEUU aprueba una resolución para prohibir el uso de las FFAA contra Venezuela

16:52 GMT 08.01.2026 (actualizado: 16:58 GMT 08.01.2026)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteEl Senado del Capitolio iluminado por el sol al amanecer en Washington, el 6 de octubre de 2025.
El Senado del Capitolio iluminado por el sol al amanecer en Washington, el 6 de octubre de 2025. - Sputnik Mundo, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Síguenos en
Noticia en desarrollo
El Senado estadounidense adoptó, tras una votación de procedimiento, una resolución que prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas del país en acciones contra Venezuela.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала