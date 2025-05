https://noticiaslatam.lat/20250526/sheinbaum-critica-a-maestros-de-la-cnte-por-rechazo-a-elecciones-judiciales-1162743958.html

Sheinbaum critica a maestros de la CNTE por rechazo a elecciones judiciales

Sheinbaum critica a maestros de la CNTE por rechazo a elecciones judiciales

26.05.2025

Recientemente, la agrupación hizo un llamado para reinstalar las mesas de diálogo con la jefa del Ejecutivo o, "de lo contrario, se plantea el boicot a las elecciones del 1 de junio", en las que se renovará el Poder Judicial de la Federación. Sheinbaum reiteró que su Gobierno está abierto al diálogo con los maestros. Sin embargo, aseguró que las protestas están afectando a la ciudadanía. A mediados de mayo, la mandataria descartó reunirse en persona con los representantes de la CNTE, pese a que ya se había anunciado una mesa de diálogo con los docentes.Sheinbaum explicó que su decisión se debe a que los maestros presuntamente agredieron a reporteros que acuden a su rueda de prensa, e incluso, les impidieron el paso, al tiempo que bloquearon diversas vialidades de la capital. Con todo, la presidenta dijo que los profesores serán atendidos por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el de Educación Pública, Mario Delgado. Integrantes de la CNTE, que se manifiestan en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en la capital mexicana, rechazaron las declaraciones de Sheinbaum, exigieron respeto y aseguraron que no están vinculados a ningún partido político. Los maestros sostienen que sus demandas solo pueden ser resueltas por la presidenta, no por Mario Delgado ni por Rosa Icela Rodríguez. Además, señalaron que la agrupación no apuesta por el "todo o nada", sino que espera negociar y lograr un punto medio.

