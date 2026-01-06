https://noticiaslatam.lat/20260106/nueva-ley-de-residuos-en-ciudad-de-mexico-impulsara-los-bioplasticos-segun-experta-1170121867.html

Nueva ley de residuos en Ciudad de México impulsará los bioplásticos, según experta

La nueva Ley de Residuos de la Ciudad de México podría impulsar hasta en 50% el valor de la industria de bioplásticos en 2026, al obligar a la separación de...

La regulación ambiental, que comenzó a aplicarse el 1 de enero, obliga a hogares, comercios e instituciones a clasificar la basura y utilizar recipientes y bolsas biodegradables, lo que representa una oportunidad estratégica para el sector, de acuerdo con la especialista.Galicia explicó que el valor actual del mercado de bioplásticos en México ronda los 2.000 millones de pesos (111 millones de dólares), sin considerar la importación de productos terminados, y que la nueva normativa podría generar un crecimiento de doble dígito al fomentar el reciclaje de al menos 50% de las más de 8.000 toneladas diarias de residuos que se generan en la capital.Uno de los principales beneficios del nuevo esquema será el incremento en la recolección de residuos orgánicos y la producción de composta en las cinco plantas con las que cuenta la ciudad, entre ellas Bordo Poniente, cuya capacidad de procesamiento alcanza las 3.200 toneladas diarias, aunque actualmente recibe menos de un tercio de ese volumen.La presidenta de Ambio señaló para Milenio que el programa de recolección diferenciada no solo beneficiará a los productores de bioplásticos, sino también a la industria tradicional del plástico, que tendrá incentivos para diversificar su portafolio mediante la incorporación de tecnologías y materiales biodegradables ante una mayor demanda.En ese contexto, Galicia subrayó que en México se producen más de 3,5 millones de toneladas de plástico al año, mientras que el consumo supera los siete millones de toneladas, lo que abre un amplio margen para canalizar inversiones hacia productos alineados con la economía circular, especialmente si este modelo de gestión de residuos se replica en otras ciudades del país.Por su parte, Esteban Guzmán, vicepresidente de Ambio, destacó en la publicación que la separación de residuos facilitará el envío de desechos orgánicos a plantas de composta, con una meta de producción superior a 400.000 toneladas, principalmente para uso agrícola, además de contribuir a prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios.De acuerdo con datos del gobierno capitalino, solo 15% de los residuos se separa correctamente, mientras que el resto termina en rellenos saturados, calles o cuerpos de agua, generando impactos negativos en la salud pública y el medio ambiente.La nueva normativa establece la clasificación de los residuos en cuatro categorías —orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y de manejo especial— y fija un calendario específico de recolección, además de contemplar una inversión inicial de 250 millones de pesos (13,9 millones de dólares) para ampliar la flota de camiones recolectores, bajo un esquema compartido entre el Gobierno central y las alcaldías.

