Las intervenciones militares de EEUU en América Latina, al detalle
Sputnik Mundo
Durante décadas, Estados Unidos ha llevado a cabo repetidas intervenciones militares y grandes operaciones de la CIA en Latinoamérica, desde Guatemala y Cuba... 06.01.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra al detalle qué países latinoamericanos fueron sometidos a la agresión estadounidense.
Durante décadas, Estados Unidos ha llevado a cabo repetidas intervenciones militares y grandes operaciones de la CIA en Latinoamérica, desde Guatemala y Cuba hasta Chile, Nicaragua, Panamá y otros lugares. La última tuvo lugar el 3 de enero de 2026, cuando Washington lanzó una importante invasión a Venezuela, secuestrando a su presidente.
