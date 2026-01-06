Héroes y traidores: Juan Guaidó
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaEn relación con las acciones de EEUU en América Latina, Sputnik comienza a presentarte a los traidores y entreguistas que facilitaron la injerencia imperialista en el continente
© telegram SputnikMundo/
Síguenos en
Juan Guaidó fue un político de la oposición venezolana que, apoyándose en el respaldo externo de Estados Unidos, el 23 de enero de 2019 se proclamó "presidente interino de Venezuela", al margen de los procedimientos constitucionales.
Sus acciones estuvieron acompañadas de llamados a la injerencia extranjera, incluso sanciones económicas y escenarios de intervención militar.
Pese a los prolongados disturbios que siguieron, nunca logró ejercer un poder real dentro del país. En 2022, la llamada Asamblea Legislativa de la oposición votó por la disolución de su Gobierno interino y, poco después, dejó de operar la Embajada de Venezuela en Estados Unidos bajo su control.
Pese a los prolongados disturbios que siguieron, nunca logró ejercer un poder real dentro del país. En 2022, la llamada Asamblea Legislativa de la oposición votó por la disolución de su Gobierno interino y, poco después, dejó de operar la Embajada de Venezuela en Estados Unidos bajo su control.