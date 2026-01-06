https://noticiaslatam.lat/20260106/heroes-y-traidores-juan-guaido-1170138123.html

Héroes y traidores: Juan Guaidó

Juan Guaidó fue un político de la oposición venezolana que, apoyándose en el respaldo externo de Estados Unidos, el 23 de enero de 2019 se proclamó "presidente...

héroes y traidores en la historia de latinoamérica

Sus acciones estuvieron acompañadas de llamados a la injerencia extranjera, incluso sanciones económicas y escenarios de intervención militar. Pese a los prolongados disturbios que siguieron, nunca logró ejercer un poder real dentro del país. En 2022, la llamada Asamblea Legislativa de la oposición votó por la disolución de su Gobierno interino y, poco después, dejó de operar la Embajada de Venezuela en Estados Unidos bajo su control.

