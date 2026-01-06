Mundo
Héroes y traidores en la historia de Latinoamérica
La historia de las naciones la escriben sus héroes. Pero a cada héroe se le enfrentan los traidores. Sputnik resume las historias de algunas de esas confrontaciones.
Héroes y traidores: Juan Guaidó
Juan Guaidó fue un político de la oposición venezolana que, apoyándose en el respaldo externo de Estados Unidos, el 23 de enero de 2019 se proclamó "presidente... 06.01.2026, Sputnik Mundo
Sus acciones estuvieron acompañadas de llamados a la injerencia extranjera, incluso sanciones económicas y escenarios de intervención militar. Pese a los prolongados disturbios que siguieron, nunca logró ejercer un poder real dentro del país. En 2022, la llamada Asamblea Legislativa de la oposición votó por la disolución de su Gobierno interino y, poco después, dejó de operar la Embajada de Venezuela en Estados Unidos bajo su control.
Héroes y traidores: Juan Guaidó

Juan Guaidó fue un político de la oposición venezolana que, apoyándose en el respaldo externo de Estados Unidos, el 23 de enero de 2019 se proclamó "presidente interino de Venezuela", al margen de los procedimientos constitucionales.
Sus acciones estuvieron acompañadas de llamados a la injerencia extranjera, incluso sanciones económicas y escenarios de intervención militar.

Pese a los prolongados disturbios que siguieron, nunca logró ejercer un poder real dentro del país. En 2022, la llamada Asamblea Legislativa de la oposición votó por la disolución de su Gobierno interino y, poco después, dejó de operar la Embajada de Venezuela en Estados Unidos bajo su control.
