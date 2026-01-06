https://noticiaslatam.lat/20260106/asamblea-nacional-de-venezuela-se-instala-para-el-periodo-2026-2031-esto-fortalece-el-estado-de-1170138657.html

Asamblea Nacional de Venezuela se instala para el período 2026-2031: "Esto fortalece el Estado de Derecho pese a la agresión", señala experta

En medio de la indignación por el ataque militar estadounidense y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, 284 diputados juraron sus cargos para el período 2026-2031. En la primera sesión, se eligió por mayoría a Jorge Rodríguez como presidente de la Junta Directiva, junto a Pedro Infante y Grecia Colmenares como primer y segunda vicepresidente.En su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez hizo un llamado urgente a la unidad, trascendiendo las diferencias políticas, personales e históricas. "Independientemente de la boleta electoral en la que cada uno resultó electo, independientemente de nuestra propia convicción, estas son horas en las que los llamamos a todas y a todos, a la unidad nacional, al respeto de lo nuestro, de la identidad venezolana", afirmó Rodríguez. Subrayó que los diputados son "garantes de la voluntad de todo este pueblo de 30 millones de habitantes", de sus sueños, expectativas y, sobre todo, de su necesidad de vivir y construir prosperidad en paz.Rodríguez asumió un compromiso central para su gestión al frente del Legislativo. Estado de Derecho operativo: la paz como legadoAnte los desafíos estratégicos que se abren luego de la instalación del órgano legislativo, la antropóloga y analista política Christian Valles en diálogo con Sputnik, enfatiza que la instalación de la AN en la fecha exacta que exige la Constitución demuestra que "los cinco poderes públicos están en control de sus competencias, del territorio y de las garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos". Para la analista, este acto "termina de establecer que aquí hay un Estado de Derecho que está operativo", respaldando así lo expresado en el hemiciclo por el diputado Fernando Soto Rojas, quien presidió la sesión por ser el parlamentario de mayor edad.La experta vincula este funcionamiento institucional con el "gran legado" del presidente Maduro: la paz. "Esa ha sido su obsesión, mantener la paz", afirma Valles, recalcando que las instituciones no solo garantizan el funcionamiento administrativo del Estado, sino también "las instancias donde se dirimen los grandes debates sobre los asuntos públicos". En esa línea, valora el llamado de Jorge Rodríguez a "auscultar con mayor cercanía las necesidades del pueblo y generar debates no solo al interior de la Asamblea, sino en la calle".Valles realiza un análisis profundo del concepto de soberanía, argumentando que la vulneración no comenzó el 3 de enero con el ataque y secuestro. "La soberanía se expresa a través del voto", sostiene, recordando que desde la primera victoria electoral de Hugo Chávez "nunca se ha aceptado que este pueblo se autodetermine". Para ella, el discurso internacional que ha "demonizado" a la revolución bolivariana y cuestionado su modelo democrático "fue un atentado contra nuestra soberanía, porque atenta contra el modelo constitucional que nosotros votamos".Desafíos de la Asamblea: blindar la soberanía y construir el Estado ComunalFrente a la coyuntura, Valles identifica los retos legislativos inmediatos y de largo plazo. Más allá de las funciones constitucionales tipificadas, destaca la necesidad de "la mayor suma de voluntades" para generar espacios que permitan "reforzar, modificar o ajustar los procesos normativos necesarios" ante un "hegemón enloquecido, violento, agresor". El objetivo central, según su análisis, es "garantizar el blindaje de nuestra soberanía desde el punto de vista legal, jurídico y político".La analista plantea preguntas fundamentales que la AN deberá abordar: "¿Qué es la soberanía hoy en día? ¿Qué es la integridad territorial? ¿Qué es el poder comunal?". Señala que un desafío crucial es continuar con "el establecimiento definitivo de las bases del Estado Comunal", un proceso que, según afirma, ya venía avanzando "muy rápidamente" en la legislatura anterior.Sobre la juramentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada luego de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, Valles expresa un "orgullo" por su designación, destacando su "lealtad incontestable, eficacia en la gestión, inteligencia y manejo íntegro". Subraya que Rodríguez "está muy clara" en que "el presidente Nicolás Maduro dejó instrucciones precisas" y que "el comando nunca muere"."Ella es, en este momento, el relevo", afirma Valles, describiendo su tarea como la de "maniobrar en medio del conflicto interno, de las dudas" tanto nacionales como internacionales. La misión primordial, tal como la propia Rodríguez declaró, es "traer de regreso a Maduro y a Cilia Flores a Venezuela, a donde tienen que estar". La analista confía en la capacidad de la presidenta encargada para "concitar en el pueblo chavista y no chavista" no solo emociones, sino "el asentamiento de las ideas y la comprensión" del desafío democrático.

