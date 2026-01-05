https://noticiaslatam.lat/20260105/desafio-politico-que-trae-2026-para-zelenski-1170098578.html

"Desafío político": ¿Qué trae 2026 para Zelenski?

Este año nuevo será difícil no solo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también para Volodímir Zelenski debido a la presión política en medio de la falta...

"El próximo año también puede resultar un desafío político para Zelenski, ya que el mandato presidencial de cinco años para el que fue elegido en la primavera de 2019 se acerca a su séptimo aniversario", escribe The Guardian.Al mismo tiempo, como señaló un militar al medio, la mayoría de los ucranianos están dispuestos a aceptar las condiciones de Rusia para poner fin al conflicto. La publicación agrega que los ucranianos están cansados con el conflicto, soportan otro invierno de cortes de electricidad y familias separadas.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Teniendo en cuenta que los comicios no se celebraron, Zelenski no puede cumplir su mandato a partir del 21 de mayo de 2024. Esto no solo expone su ilegitimidad, sino de toda la vertical del poder presidencial. De acuerdo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, su legitimidad no puede restablecerse por ningún medio.A inicios de diciembre, Zelenski, tras las declaraciones de Donald Trump sobre la necesidad de realizar elecciones presidenciales, expresó su disposición a reformar la legislación para permitirlas, y encargó a la Rada Suprema la elaboración de un proyecto de ley que contemple su celebración en un plazo de entre 60 y 90 días.

