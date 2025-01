https://noticiaslatam.lat/20250106/va-a-seguir-volando-sheinbaum-niega-crisis-en-mexicana-de-aviacion-tras-cierre-de-ocho-rutas--1160269700.html

"Va a seguir volando": Sheinbaum niega crisis en Mexicana de Aviación tras cierre de ocho rutas

"Va a seguir volando": Sheinbaum niega crisis en Mexicana de Aviación tras cierre de ocho rutas

La aerolínea Mexicana de Aviación está realizando una evaluación de sus rutas para determinar cuáles son necesarias y elaborar el plan maestro de la empresa... 06.01.2025, Sputnik Mundo

"[Mexicana de Aviación] está haciendo una revisión. Algunos de los aviones son rentados, entonces se debe renovar esta renta. Van a llegar nuevos aviones y se está haciendo una revisión, como en cualquier empresa", detalló la jefa de Estado mexicana en conferencia de prensa. La mandataria añadió que se está evaluando cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros y cuáles tuvieron menos éxito. "Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa, pero Mexicana va a seguir siendo una empresa del pueblo de México, va a seguir volando. Sencillamente se hace una revisión de su plan estratégico para 2025", ahondó. El 5 de enero, la prensa mexicana informó que la aerolínea Mexicana de Aviación canceló los vuelos hacia ocho destinos: Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. La compañía –que retomó operaciones el 26 de diciembre de 2023 tras más de una década fuera del aire– no ofreció detalles sobre la decisión. Sin embargo, continuarán operando los viajes con destino a Mérida, Tijuana, Chetumal, Mazatlán, Uruapan y Los Cabos. La presidenta Sheinbaum precisó que no "necesariamente habrá destinos descubiertos", pero enfatizó que la compañía es una empresa pública, cuya columna vertebral no es el negocio. Mexicana de Aviación, una de las más relevantes de América Latina, volvió a operar en México a finales de diciembre de 2023. La aerolínea es operada por la empresa Olmeca Maya Mexica, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que también opera aeropuertos y trenes, incluido el Tren Maya.El esfuerzo se logró luego de que, tras años de negociaciones entre la Administración que encabezó Andrés Manuel López Obrador y la empresa, el Gobierno mexicano adquirió la marca en agosto de 2023. Desde 2014, la firma mexicana se encontraba en quiebra, aunque no volaba desde 2010.A finales de diciembre pasado, la empresa anunció la compra de nuevos aviones Embraer E2, fabricados por la compañía brasileña Embraer. Asimismo, Mexicana comenzará a operar vuelos de carga para financiar sus operaciones.

