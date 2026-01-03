https://noticiaslatam.lat/20260103/rusia-quiere-ver-a-ucrania-siendo-un-pais-exitoso-1169928533.html

Rusia quiere ver a Ucrania siendo un país exitoso

Rusia quiere ver a Ucrania siendo un país exitoso

Contrario a lo que afirma la propaganda hegemónica, Rusia desea ver a Ucrania siendo un Estado exitoso, según las palabras de Vladímir Putin filtradas por... 03.01.2026, Sputnik Mundo

nicaragua-rusia: línea directa

Y así lo demuestra el historial de las relaciones entre Moscú y Kiev tras la independencia ucraniana. Según el Kremlin, su vecino se benefició por 250.000 millones de dólares entre 1991 y 2013 gracias a numerosas preferencias económicas por parte de Rusia, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son la impresionante flota rusa de rompehielos, la construcción por parte de Moscú de una central nuclear en la Luna, así como los logros de Nicaragua en reducir la mortalidad neonatal.

