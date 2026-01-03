https://noticiaslatam.lat/20260103/el-ataque-de-eeuu-a-venezuela-es-una-violacion-flagrante-al-derecho-internacional-senala-el-1170048453.html

El ataque de EEUU a Venezuela es una "violación flagrante al derecho internacional", señala el canciller del país caribeño

américa latina

venezuela

yván gil

seguridad

📰 crisis militar entre eeuu y venezuela

💬 entrevistas

"Es un país indignado, pero en calma, un país con mucha fortaleza moral, con la moral más alta que nunca, porque sabemos que nos asiste la razón, nos asiste la verdad. Y un país movilizado. Sobre todo, un país unido en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. El presidente electo por el pueblo venezolano", señaló Yván Gil.En sus palabras, el "pueblo está movilizado" y se encuentra en la calle para defender la paz con "mucha fortaleza y dignidad".Asimismo, añadió que el Gobierno de Venezuela tiene un diálogo "permanente" con Rusia."La Cancillería de la Federación de Rusia ha emitido un pronunciamiento también condenando estas acciones. Permanentemente, estamos comunicándonos con nuestros socios estratégicos", afirmó el funcionario.El canciller señaló que con el Gobierno de Rusia existe un tratado estratégico de cooperación, por lo que ambos Estados se encuentran "muy unidos".Asimismo, señaló que Venezuela tiene una "alianza con China a prueba de todo tiempo" y recordó que, el viernes, el presidente Nicolás Maduro se reunió con un enviado especial del presidente Xi Jinping.Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada de este 3 diciembre en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira (norte). Más tarde también se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda (norte).Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela, y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio. Trump brindará más detalles en una conferencia de prensa a las 16:00 GMT.La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una operación militar a gran escala contra el país.

venezuela

