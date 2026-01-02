Mundo
Sismo de magnitud 6,5 sacude el sur de México
Sismo de magnitud 6,5 sacude el sur de México | Video
Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el sur de México, con epicentro localizado en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional. 02.01.2026
Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum suspendió por un momento la conferencia de prensa que realiza por las mañanas, confirmó el reporte del Servicio Sismológico y ordenó desalojar "con calma" la sala en Palacio Nacional (residencia oficial)."A todos los que nos ven, regresamos después de esta alerta de sismo", dijo la mandataria al reiniciar su reunión con periodistas.Sheinbaum informó que se comunicó con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, quien citó al Consejo de Protección Civil para evaluar posibles daños o víctimas.En el caso de la Ciudad de México, helicópteros de los servicios de protección civil realizaron los primeros sobrevuelos como parte de los protocolos de seguridad."Se informa que tampoco hay daños [en la capital del país], pero vamos a estar pendientes para seguir informando. Está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana [Omar García Harfuch] y la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez evaluando", agregó la presidenta.Finalmente, la mandataria agradeció a los periodistas y su equipo de colaboradores por guardar la calma durante el desalojo de las instalaciones.
Noticia en desarrollo
Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el sur de México, con epicentro localizado en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional.

"Preliminar: Sismo magnitud 6,5 localizado 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero 02/01/26 07:58:15 [13:58:25 GMT] Latitud 16,70 Longitud -99,49. Profundidad 10 km", se indica en el reporte emitido por organismo estatal.

"Hasta ahora, parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero", dijo la jefa del Ejecutivo federal.
