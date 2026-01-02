https://noticiaslatam.lat/20260102/sismo-de-magnitud-65-sacude-el-sur-de-mexico-1170004264.html

Sismo de magnitud 6,5 sacude el sur de México | Video

Sismo de magnitud 6,5 sacude el sur de México | Video

Sputnik Mundo

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el sur de México, con epicentro localizado en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional. 02.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-02T14:24+0000

2026-01-02T14:24+0000

2026-01-02T14:55+0000

américa latina

méxico

medioambiente

terremoto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/02/1170004068_0:10:500:291_1920x0_80_0_0_1defcd4cf454bc542e820cac5897c147.jpg

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum suspendió por un momento la conferencia de prensa que realiza por las mañanas, confirmó el reporte del Servicio Sismológico y ordenó desalojar "con calma" la sala en Palacio Nacional (residencia oficial)."A todos los que nos ven, regresamos después de esta alerta de sismo", dijo la mandataria al reiniciar su reunión con periodistas.Sheinbaum informó que se comunicó con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, quien citó al Consejo de Protección Civil para evaluar posibles daños o víctimas.En el caso de la Ciudad de México, helicópteros de los servicios de protección civil realizaron los primeros sobrevuelos como parte de los protocolos de seguridad."Se informa que tampoco hay daños [en la capital del país], pero vamos a estar pendientes para seguir informando. Está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana [Omar García Harfuch] y la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez evaluando", agregó la presidenta.Finalmente, la mandataria agradeció a los periodistas y su equipo de colaboradores por guardar la calma durante el desalojo de las instalaciones.

https://noticiaslatam.lat/20260101/la-ira-de-la-tierra-las-catastrofes-naturales-mas-devastadoras-de-2025-1169742253.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, medioambiente, terremoto