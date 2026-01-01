https://noticiaslatam.lat/20260101/la-ira-de-la-tierra-las-catastrofes-naturales-mas-devastadoras-de-2025-1169742253.html
La ira de la Tierra: las catástrofes naturales más devastadoras de 2025
La ira de la Tierra: las catástrofes naturales más devastadoras de 2025
Los graves incendios que arrasaron la Patagonia argentina, las trágicas inundaciones en la costa del Golfo de México y un severo huracán que azotó a Cuba... 01.01.2026, Sputnik Mundo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169771118_47:0:2753:1522_1920x0_80_0_0_86008d2ffc1ab3087db6e9cba2351009.png
Desde EEUU hasta Birmania, torbellinos, inundaciones e incendios forestales figuran en este recuento de las tragedias naturales que más impacto causaron en 2025.
La ira de la Tierra: las catástrofes naturales más devastadoras de 2025
Los graves incendios que arrasaron la Patagonia argentina, las trágicas inundaciones en la costa del Golfo de México y un severo huracán que azotó a Cuba, fueron solo algunos de los sucesos que dejaron su impronta en 2025. Sputnik repasa los desastres naturales que sacudieron el planeta en 2025.
Desde EEUU hasta Birmania, torbellinos, inundaciones e incendios forestales figuran en este recuento de las tragedias naturales que más impacto causaron en 2025.
