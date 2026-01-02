https://noticiaslatam.lat/20260102/geografia-al-estilo-trump-bofetada-a-macron-y-la-estrella-de-rock-milei-los-momentos-mas-1169868692.html
Geografía al estilo Trump, bofetada a Macron y la estrella de rock Milei: los momentos más inesperados de la política mundial de 2025
El 2025 que se va nos dejó en la política internacional muchos momentos realmente dorados: desde los hallazgos geográficos de Donald Trump hasta los... 02.01.2026, Sputnik Mundo
internacional
política
📰 resumen del 2023 y predicciones para el 2024
🟠 video
Sputnik te trae la recopilación: "Cuando la política se puso cringe: Edición 2025" una compilación que nadie pidió, pero que sin duda nos marcará a todos.
El 2025 que se va nos dejó en la política internacional muchos momentos realmente dorados: desde los hallazgos geográficos de Donald Trump hasta los inesperados gestos en la vida de Emmanuel Macron, los bailes improvisados de Boris Johnson disfrazado de hada y los shows rockeros de Javier Milei.
Sputnik te trae la recopilación: "Cuando la política se puso cringe: Edición 2025" una compilación que nadie pidió, pero que sin duda nos marcará a todos.
