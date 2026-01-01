https://noticiaslatam.lat/20260101/fracaso-del-ataque-ucraniano-con-drones-contra-la-residencia-de-putin-al-detalle-1169952496.html
Fracaso del ataque ucraniano con drones contra la residencia de Putin, al detalle
Sputnik Mundo
En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, Kiev intentó atacar la residencia oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, ubicada en la región de Nóvgorod... 01.01.2026, Sputnik Mundo
En esta infografía, Sputnik te presenta la versión en español del mapa, a partir de los datos de la Defensa rusa.
En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, Kiev intentó atacar la residencia oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, ubicada en la región de Nóvgorod. El 31 de diciembre, el Ministerio de Defensa de Rusia difundió un reporte detallado sobre la situación, incluyendo un mapa de vuelo de los drones ucranianos empleados en la ofensiva.
En esta infografía, Sputnik te presenta la versión en español del mapa, a partir de los datos de la Defensa rusa.