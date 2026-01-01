Mundo
Decenas de muertos y heridos en un ataque ucraniano contra zonas de descanso de civiles en Jersón
Decenas de muertos y heridos en un ataque ucraniano contra zonas de descanso de civiles en Jersón
Tres drones atacaron la Nochevieja una cafetería y un hotel en la región de Jersón, según los datos previos, 24 personas murieron y más de 50 resultaron... 01.01.2026, Sputnik Mundo
El gobernador precisó que muchos "ardieron vivos" a causa del ataque, que prácticamente coincidió con las campanadas de la medianoche.Actualmente el incendio está extinguido, los médicos luchan por la vida de los heridos.
Decenas de muertos y heridos en un ataque ucraniano contra zonas de descanso de civiles en Jersón

Tres drones atacaron la Nochevieja una cafetería y un hotel en la región de Jersón, según los datos previos, 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas, informó este jueves el gobernador regional, Vladímir Saldo.
"Esta noche [del 31 diciembre al 1 de enero], el enemigo lanzó un ataque selectivo con drones contra un lugar donde los civiles celebraban el Año Nuevo. Tres drones atacaron una cafetería y un hotel en la costa del mar Negro, en Jorli. Según informes previos, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. (...) Un niño murió", escribió Saldo en su canal de Telegram.
El gobernador precisó que muchos "ardieron vivos" a causa del ataque, que prácticamente coincidió con las campanadas de la medianoche.
Actualmente el incendio está extinguido, los médicos luchan por la vida de los heridos.
