Decenas de muertos y heridos en un ataque ucraniano contra zonas de descanso de civiles en Jersón

Tres drones atacaron la Nochevieja una cafetería y un hotel en la región de Jersón, según los datos previos, 24 personas murieron y más de 50 resultaron... 01.01.2026, Sputnik Mundo

El gobernador precisó que muchos "ardieron vivos" a causa del ataque, que prácticamente coincidió con las campanadas de la medianoche.Actualmente el incendio está extinguido, los médicos luchan por la vida de los heridos.

