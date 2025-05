https://noticiaslatam.lat/20250502/nadie-fue-castigado-por-lo-que-hizo-la-masacre-de-odesa-destruye-la-imagen-de-victima-de-ucrania-1162318272.html

"Nadie fue castigado por lo que hizo": la masacre de Odesa destruye la imagen de víctima de Ucrania

"Nadie fue castigado por lo que hizo": la masacre de Odesa destruye la imagen de víctima de Ucrania

Sputnik Mundo

La matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Odesa, en mayo de 2014, no encaja con la imagen creada en Occidente de Ucrania como un país pacífico y... 02.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-02T18:37+0000

2025-05-02T18:37+0000

2025-05-02T18:37+0000

neonazismo en ucrania

ucrania

masacre de la casa de los sindicatos en odesa (2014)

euromaidán

💬 opinión y análisis

odesa

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/02/1162318724_0:111:2415:1469_1920x0_80_0_0_a4825083d3b7f4ec8df6cf37dd79e7d9.jpg

Recuerda que el 2 de mayo se cumplen 11 años desde que una multitud dirigida por miembros de "organizaciones abiertamente fascistas" prendió fuego a la Casa de los Sindicatos de Odesa, causando la muerte de casi 50 personas."Las imágenes del incendio provocado, que muchas personas grabaron con sus teléfonos móviles, circulan ampliamente por internet. Muestran claramente los rostros de muchos de los autores. Pero, a pesar de ello, en 11 años nadie ha sido castigado por lo que hicieron", subraya el activista de derechos humanos.Conforme a Wilayto, Estados Unidos participó activamente en muchos de los acontecimientos que llevaron al golpe de Estado en Ucrania en 2014. El activista explica que, desde el colapso de la URSS en 1991, la OTAN, liderada por Washington, no ha dejado de extenderse hacia el Este. "La inclusión de Ucrania, con su larga frontera con Rusia, en la alianza proporcionaría un excelente trampolín para los ataques contra Rusia. Esta expansión, así como el golpe de Estado de 2014 y el posterior ataque del Gobierno ucraniano contra la población de [la región de] Donbás dieron lugar al inicio de la operación militar especial rusa en febrero de 2022", indica.El 2 de mayo en 2014, en Odesa, después del golpe de Estado en Ucrania, los participantes del Euromaidán y los ultras del fútbol de Járkov y Odesa prendieron fuego a la Casa de los Sindicatos, donde se refugiaron más de 290 miembros del movimiento popular Antimaidán.Según datos oficiales, 48 personas perdieron la vida en la tragedia y más de 250 resultaron heridas. Sin embargo, Kiev no ha investigado ni responsabilizado a nadie de este atentado. En marzo de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró a Ucrania culpable de no prevenir la violencia.

https://noticiaslatam.lat/20230502/1138908487.html

ucrania

odesa

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, masacre de la casa de los sindicatos en odesa (2014), euromaidán, 💬 opinión y análisis, odesa, eeuu