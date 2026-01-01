Mundo
Alrededor del 27% de la población mayor de 15 años en México vive en rezago educativo
Alrededor del 27% de la población mayor de 15 años en México vive en rezago educativo
Sputnik Mundo
Cerca de 27,5 millones de personas mayores de 15 años en México se encuentran en rezago educativo, lo que equivale a más de una cuarta parte de la población... 01.01.2026
En México, alrededor de 27,5 millones de personas de 15 años y más viven en condición de rezago educativo, lo que representa 27,2% de la población en ese rango de edad, informó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en sus lineamientos de operación para 2026, publicados en el Diario Oficial de la Federación.El organismo, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, prevé atender durante el próximo año a cerca de 957.000 personas, de las cuales aproximadamente 680.000 lograrían salir de esta condición, incluyendo a 322.000 hombres y 358.000 mujeres, según los objetivos planteados por la institución.No obstante, el INEA reconoce que el rezago educativo en el país incluye a 4,1 millones de personas analfabetas, de las cuales seis de cada 10 son mujeres, así como a 7,5 millones que no concluyeron la primaria y 15,8 millones que no terminaron la secundaria.De acuerdo con información publicada por La Jornada, los lineamientos aprobados por la Junta de Gobierno del INEA el pasado 17 de diciembre contemplan evaluaciones diagnósticas para quienes deseen acreditar sus estudios, mediante la aplicación de exámenes para concluir primaria o secundaria.El instituto también ofrece esquemas de reconocimiento de saberes adquiridos fuera del sistema escolar, así como atención educativa presencial, basada en módulos de estudio, y modalidades a distancia a través de la plataforma digital AprendeINEA.Como parte del programa, se prevén apoyos económicos para personas voluntarias que acompañan el proceso educativo de los estudiantes, siempre que exista suficiencia presupuestaria y se cumplan los criterios establecidos para cada actividad.Un voluntario que brinde asesoría educativa puede recibir hasta 500 pesos por cada estudiante de nuevo ingreso activo, además de apoyos adicionales por actividades realizadas y por cada persona alfabetizada que valide su proceso en el sistema del INEA.Las autoridades educativas consideran que estos incentivos buscan fortalecer la participación comunitaria y ampliar la cobertura del programa, en un contexto donde el rezago educativo continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país.
Cerca de 27,5 millones de personas mayores de 15 años en México se encuentran en rezago educativo, lo que equivale a más de una cuarta parte de la población adulta, de acuerdo con lineamientos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) publicados y retomados por el diario mexicano 'La Jornada'.
En México, alrededor de 27,5 millones de personas de 15 años y más viven en condición de rezago educativo, lo que representa 27,2% de la población en ese rango de edad, informó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en sus lineamientos de operación para 2026, publicados en el Diario Oficial de la Federación.
El organismo, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, prevé atender durante el próximo año a cerca de 957.000 personas, de las cuales aproximadamente 680.000 lograrían salir de esta condición, incluyendo a 322.000 hombres y 358.000 mujeres, según los objetivos planteados por la institución.
No obstante, el INEA reconoce que el rezago educativo en el país incluye a 4,1 millones de personas analfabetas, de las cuales seis de cada 10 son mujeres, así como a 7,5 millones que no concluyeron la primaria y 15,8 millones que no terminaron la secundaria.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, los lineamientos aprobados por la Junta de Gobierno del INEA el pasado 17 de diciembre contemplan evaluaciones diagnósticas para quienes deseen acreditar sus estudios, mediante la aplicación de exámenes para concluir primaria o secundaria.
El instituto también ofrece esquemas de reconocimiento de saberes adquiridos fuera del sistema escolar, así como atención educativa presencial, basada en módulos de estudio, y modalidades a distancia a través de la plataforma digital AprendeINEA.
Como parte del programa, se prevén apoyos económicos para personas voluntarias que acompañan el proceso educativo de los estudiantes, siempre que exista suficiencia presupuestaria y se cumplan los criterios establecidos para cada actividad.
Un voluntario que brinde asesoría educativa puede recibir hasta 500 pesos por cada estudiante de nuevo ingreso activo, además de apoyos adicionales por actividades realizadas y por cada persona alfabetizada que valide su proceso en el sistema del INEA.
Las autoridades educativas consideran que estos incentivos buscan fortalecer la participación comunitaria y ampliar la cobertura del programa, en un contexto donde el rezago educativo continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país.
