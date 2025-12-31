https://noticiaslatam.lat/20251231/venezuela-cierra-un-ano-marcado-por-el-recrudecimiento-de-la-presion-estadounidense-1169939931.html

Venezuela cierra un año marcado por el recrudecimiento de la presión estadounidense

Venezuela cierra un año marcado por el recrudecimiento de la presión estadounidense

Sputnik Mundo

La República Bolivariana de Venezuela enfrenta un total de 1.070 medidas coercitivas unilaterales (MCU) y acciones punitivas, según el más reciente reporte del... 31.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-31T00:27+0000

2025-12-31T00:27+0000

2025-12-31T00:27+0000

américa latina

donald trump

nicolás maduro

política

venezuela

washington

petróleos de venezuela (pdvsa)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1f/1169940217_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_8a262bdc278f7ad8687472b32126d0bb.jpg

De la presión financiera a las acciones tildadas como "piratería marítima", pasando por el bloqueo aéreo y el despojo judicial de activos estratégicos, se percibe un patrón que, lejos de ocultarse, se ha exhibido sin tapujos en los últimos meses del año.Expertos consultados por Sputnik califican esta política como un giro hacia la máxima presión de carácter multidimensional y bélico.Un cambio de naturalezaEl informe del OVA detalla desde las sanciones a 52 personas el 10 de enero, hasta el asalto militar y confiscación de 1,8 millones de barriles de petróleo venezolano en el buque Centuries el 20 de diciembre, la segunda ofensiva de este tipo en el mes.En el medio, una sucesión de actos: la confiscación de un avión, la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para criminalizar a migrantes, la deportación ilegal de 238 venezolanos a un centro en El Salvador, la imposición de aranceles unilaterales, la denegación de visas a peloteros juveniles, la restricción bancaria a clientes connacionales por parte de Wells Fargo, así como la sentencia del tribunal de Delaware que aprobó la venta forzosa de Citgo Petroleum por una fracción de su valor.La socióloga Marisol Olmeta señaló en diálogo con Sputnik que el informe evidencia un salto cualitativo en la agresión, en donde se transitó de la presión diplomática a la piratería abierta. La especialista se refiere a los asaltos de los buques The Skipper y Centuries en aguas internacionales, con un daño de 1,8 millones de barriles de petróleo.La analista considera que estas acciones comprenden un ataque coordinado a tres frentes: la soberanía tecnológica y logística (con bloqueos aéreos y veto tecnológico); la estabilidad social y migratoria, así como la moral del pueblo. Sin embargo, desde su perspectiva como pedagoga comunera, detecta un efecto contrario al perseguido por Washington, ya que se ha fortalecido el autogobierno y la conciencia popular desde las bases.Por su parte, el politólogo Walter Ortíz sugirió también en diálogo con este medio que la presión de la Administración Trump contra Venezuela da señales de que se avanzará a "una especie de segunda etapa". En ese sentido, recuerda que el mandatario estadounidense emprendió en 2017 el bloqueo directo a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y que ahora se observa una intensificación.La consolidación de la resistenciaSobre la relación bilateral para el próximo año, ambos analistas descartan cualquier escenario de distensión inmediata y prevén una continuación de la tensión, aunque con matices distintos en su interpretación.Para Olmeta, la relación será un espejo de dos realidades en pugna: "Mientras ellos (Washington) sigan actuando bajo la lógica del botín y el asalto, Venezuela seguirá consolidando su lugar en el nuevo mundo multipolar"."La resistencia de Venezuela está validando lo que hemos denunciado por décadas: que es posible y necesario abandonar el barco de una hegemonía que ya no tiene moral para sostenerse", ahondó.Walter Ortíz, por su parte, es más cauteloso respecto a posibles diálogos binacionales. Aunque reconoce que hay ya procesos de diálogo entre Trump y Maduro, los considera incipientes. Su pronóstico se inclina hacia la intensificación de la estrategia de asfixia: "Pareciera que esta máxima presión va a acrecentar por vía económica. Eso es lo que pareciera que va a suceder".Subraya que el despliegue militar estadounidense en el Caribe tiene objetivos claros de control político y el viejo objetivo del cambio de régimen para realinear a Venezuela con sus intereses estratégicos, particularmente el petrolero.Los desafíos multidimensionales de la resistenciaFrente a este panorama hostil, los desafíos para Venezuela en 2026 son monumentales, pero ambos analistas los encaran desde la óptica de la resistencia activa y la transformación interna.Olmeta los desglosa desde la trinchera de lo que llama la pedagogía comunera:Ortíz enfatiza el desafío político de sostener el frente interno ante amenazas externas que parecieran intentar destruir a la nación venezolana. Señala la importancia de la nueva Asamblea Nacional y un probable proceso de reforma del Estado.En lo económico y social, aunque reconoce el crecimiento sostenido de los últimos años, apunta que el gran reto es que este proceso pueda sostenerse ante las amenazas y, crucialmente, mejorar las condiciones de vida cotidiana de la población.Ambos analistas consideran que el informe del Observatorio Venezolano Antibloqueo, más que un listado, es la crónica de una estrategia de asedio que mutó hacia el terreno de la fuerza bruta en 2025.

https://noticiaslatam.lat/20251230/1169936022.html

https://noticiaslatam.lat/20251230/1169913679.html

https://noticiaslatam.lat/20251229/1169899813.html

venezuela

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

donald trump, nicolás maduro, política, venezuela, washington, petróleos de venezuela (pdvsa), 💬 opinión y análisis