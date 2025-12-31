https://noticiaslatam.lat/20251231/mexico-se-apuntala-como-lider-en-la-infraestructura-para-el-supercomputo-en-america-latina-1169936411.html

México se apuntala como líder en la infraestructura para el supercómputo en América Latina

México se apuntala como líder en la infraestructura para el supercómputo en América Latina

Sputnik Mundo

La infraestructura de supercómputo en México se concentra principalmente en universidades y centros públicos de investigación, con alrededor de 12 centros de... 31.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-31T08:11+0000

2025-12-31T08:11+0000

2025-12-31T08:11+0000

américa latina

sociedad

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

supercomputadoras

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1e/1169936791_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_00467325f56509fa2ef8a11adbad378e.jpg

Aunque podrían existir sistemas de alto desempeño en instituciones privadas, como bancos, su información no es pública y su uso sería para fines muy específicos, explicó Lukas Nellen Filla, investigación del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en declaraciones recogidas por el diario.Entre las instituciones que concentran esta infraestructura destacan la UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), el Centro de Investigación en Matemáticas, la Universidad de Sonora, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, así como centros de investigación en Puebla y San Luis Potosí.La historia del supercómputo en México se remonta a 1991, cuando la UNAM instaló la Cray Y-P4/464, conocida como Sirio, considerada la primera supercomputadora no sólo del país, sino de América Latina, marcando el comienzo de una creciente demanda académica por este tipo de infraestructura.Durante las décadas siguientes, la UNAM incorporó sistemas cada vez más potentes, como Berenice en 1997, Bakliz en 2003 y KanBalam en 2007, esta última con una capacidad de procesamiento que colocó a México entre las principales universidades del mundo en materia de supercómputo y como líder en América Latina.En 2013, la máxima casa de estudios adquirió Miztli, una supercomputadora tipo clúster que amplió significativamente la capacidad nacional, alcanzando en 2017 más de 8.000 procesadores y un rendimiento equivalente a decenas de miles de computadoras personales de última generación.De forma paralela, La Jornada documentó que en el Cinvestav surgió Abacus, otro sistema de alto desempeño que también posicionó a México como referente regional, al contar con una capacidad comparable a la operación simultánea de unas 25.000 computadoras portátiles.Actualmente, el uso del supercómputo en México abarca desde la ciencia básica y aplicada hasta nuevas áreas impulsadas por la inteligencia artificial, como la lingüística, aunque especialistas advierten que aún es necesario ampliar su alcance hacia las humanidades, las artes y el sector industrial, así como concretar proyectos estratégicos como Coatlicue, la próxima supercomputadora nacional.

https://noticiaslatam.lat/20251125/1168800851.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), supercomputadoras