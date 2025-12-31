https://noticiaslatam.lat/20251231/defensa-rusa-detalla-desde-donde-ucrania-lanzo-drones-contra-una-residencia-de-putin-1169948216.html

Defensa rusa detalla desde dónde Ucrania lanzó drones contra una residencia de Putin

Defensa rusa detalla desde dónde Ucrania lanzó drones contra una residencia de Putin

Los drones ucranianos que atacaron la residencia estatal del presidente ruso, Vladímir Putin, despegaron desde las regiones de Sumi y Chernígov, informa el... 31.12.2025, Sputnik Mundo

"Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev intentó llevar a cabo un ataque terrorista con el uso masivo de drones de largo alcance contra la residencia del presidente de Rusia [Vladímir Putin] en la región de Nóvgorod", declaró el jefe de las Fuerzas Antiaéreas de las Fuerzas Armadas de Rusia, Alexándr Romanénkov.Las tropas ucranianas intentaron llevar a cabo este ataque desde varias direcciones a la vez, agrega el organismo castrense. Las tropas de Rusia derribaron drones sobre las regiones rusas de Briansk, Smolensk y Nóvgorod.Detalles clave revelados por el alto mando ruso:Las zonas donde fueron derribados los drones ucranianos y su cantidad:"Para repeler el ataque masivo sobre los territorios de las regiones de Briansk, Smolensk y Nóvgorod se utilizaron sistemas de misiles antiaéreos, grupos de fuego móviles y medios de guerra radioelectrónica", indicó Romanénkov.A la vez, sostuvo que el guion de la ofensiva, el número de medios de ataque aéreo utilizados y sus acciones desde el sur, suroeste y oeste directamente contra la zona de la residencia del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod confirman sin lugar a dudas que el ataque terrorista del régimen de Kiev fue deliberado, cuidadosamente planificado y de carácter disperso.Como resultado de la repulsión del ataque terrorista de Kiev, no hay afectados, ni destrucción en el territorio de Rusia, la residencia presidencial tampoco sufrió daños, aseguró.Según Romanénkov, las tropas de la Defensa Antiaérea de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia continúan desempeñando su servicio de combate para proteger el espacio aéreo del país.Anteriormente, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de atacar la residencia presidencial en la región rusa de Nóvgorod con 91 drones, todos interceptados por la defensa antiaérea.

