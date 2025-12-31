Mundo
Defensa rusa detalla desde dónde Ucrania lanzó drones contra una residencia de Putin
Defensa rusa detalla desde dónde Ucrania lanzó drones contra una residencia de Putin
Los drones ucranianos que atacaron la residencia estatal del presidente ruso, Vladímir Putin, despegaron desde las regiones de Sumi y Chernígov, informa el...
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto
09:14 GMT 31.12.2025 (actualizado: 10:25 GMT 31.12.2025)
Síguenos en
Los drones ucranianos que atacaron la residencia estatal del presidente ruso, Vladímir Putin, despegaron desde las regiones de Sumi y Chernígov, informa el Ministerio de Defensa de Rusia. La entidad castrense difundió un mapa de vuelo de las aeronaves no tripuladas de Kiev que intentaron atacar la residencia del mandatario ruso.
"Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev intentó llevar a cabo un ataque terrorista con el uso masivo de drones de largo alcance contra la residencia del presidente de Rusia [Vladímir Putin] en la región de Nóvgorod", declaró el jefe de las Fuerzas Antiaéreas de las Fuerzas Armadas de Rusia, Alexándr Romanénkov.
Las tropas ucranianas intentaron llevar a cabo este ataque desde varias direcciones a la vez, agrega el organismo castrense. Las tropas de Rusia derribaron drones sobre las regiones rusas de Briansk, Smolensk y Nóvgorod.

"El ataque del régimen de Kiev fue deliberado, cuidadosamente planificado y se llevó a cabo por etapas", subrayan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.

Detalles clave revelados por el alto mando ruso:

Alrededor de las 19:20 horas (16:20 GMT) del 28 de diciembre de 2025, unidades de las fuerzas radiotécnicas de las Fuerzas Aeroespaciales rusas detectaron un ataque aéreo con aeronaves no tripuladas, que operaban a altitudes extremadamente bajas, procedentes de los territorios de las regiones de Sumi y Chernígov, en Ucrania.
El ataque fue perpetrado desde varias direcciones hacia la residencia del presidente de Rusia sobre los territorios de las regiones de Briansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod, con el uso de 91 aeronaves no tripuladas.
Todas las aeronaves no tripuladas ucranianas fueron destruidas por las FFAA rusas y los medios de defensa antiaérea.
Las zonas donde fueron derribados los drones ucranianos y su cantidad:

La región de Briansk: 49 unidades
La región de Smolensk: 1 unidad
La región de Nóvgorod: 41 unidades
"Para repeler el ataque masivo sobre los territorios de las regiones de Briansk, Smolensk y Nóvgorod se utilizaron sistemas de misiles antiaéreos, grupos de fuego móviles y medios de guerra radioelectrónica", indicó Romanénkov.
A la vez, sostuvo que el guion de la ofensiva, el número de medios de ataque aéreo utilizados y sus acciones desde el sur, suroeste y oeste directamente contra la zona de la residencia del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod confirman sin lugar a dudas que el ataque terrorista del régimen de Kiev fue deliberado, cuidadosamente planificado y de carácter disperso.
Como resultado de la repulsión del ataque terrorista de Kiev, no hay afectados, ni destrucción en el territorio de Rusia, la residencia presidencial tampoco sufrió daños, aseguró.

"Las unidades de combate de sistemas de misiles antiaéreos, los medios de control de la situación aérea de las tropas radiotécnicas, los grupos de fuego móviles y los medios de guerra radioelectrónica actuaron de forma coordinada, profesional y eficaz, cumpliendo con éxito su misión de combate", subrayó.

Según Romanénkov, las tropas de la Defensa Antiaérea de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia continúan desempeñando su servicio de combate para proteger el espacio aéreo del país.
Anteriormente, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de atacar la residencia presidencial en la región rusa de Nóvgorod con 91 drones, todos interceptados por la defensa antiaérea.
