Rusia califica de acto terrorista el ataque de Kiev contra la residencia estatal del presidente ruso
El intento ucraniano de atacar la residencia de Putin buscaba desbaratar el proceso de negociación en torno al conflicto en Ucrania, declaró el portavoz del... 30.12.2025, Sputnik Mundo
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
Más declaraciones del vocero del Kremlin:
ucrania
El intento ucraniano de atacar la residencia de Putin buscaba desbaratar el proceso de negociación en torno al conflicto en Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Más declaraciones del vocero del Kremlin:
Peskov tildó de alocadas las afirmaciones que niegan el ataque de Kiev contra la residencia de Putin en la región rusa de Nóvgorod.
El atentado terrorista de Kiev también estaría dirigido contra Trump y sus esfuerzos por contribuir a la solución del conflicto, declaran desde el Kremlin.
Los actos terroristas de Kiev, como los intentos de atacar la residencia del presidente de Rusia, no son capaces de socavar el diálogo de confianza entre Putin y Trump.
