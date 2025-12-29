https://noticiaslatam.lat/20251229/fuerzas-rusas-liberan-una-localidad-mas-y-derriban-2-misiles-ucranianos-en-un-dia-1169885613.html

Fuerzas rusas liberan una localidad más y derriban 2 misiles ucranianos en un día

Las Fuerzas Armadas de Rusia completaron la liberación de la localidad de Dibrova, en la república popular de Donetsk, en la última jornada

Asimismo, las tropas rusas neutralizaron 11 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113, dos Humvee, un Hammer, todos fabricados en EEUU, un Iveco italiano y un Senator canadiense, al igual que una estación radar AN/TPQ-50 estadounidense.Las FFAA de Rusia también asestaron golpes contra los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.En un día de combates, Ucrania perdió unos 1.360 militares. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 495 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 210 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 190 en la de la agrupación Este, alrededor de 205 en la del grupo Norte, hasta 205 en la del grupo Sur y más de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

ucrania

