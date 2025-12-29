https://noticiaslatam.lat/20251229/fuerzas-rusas-liberan-una-localidad-mas-y-derriban-2-misiles-ucranianos-en-un-dia-1169885613.html
Las Fuerzas Armadas de Rusia completaron la liberación de la localidad de Dibrova, en la república popular de Donetsk, en la última jornada, informan desde el... 29.12.2025
2025-12-29T11:19+0000
2025-12-29T11:19+0000
2025-12-29T11:19+0000
Las Fuerzas Armadas de Rusia completaron la liberación de la localidad de Dibrova, en la república popular de Donetsk, en la última jornada, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, la defensa antiaérea rusa interceptó dos misiles balísticos Grom-2 ucranianos y derribó 140 drones.
"Las unidades del grupo de tropas Oeste concluyeron con acciones activas la liberación de la localidad de Dibrova en la república popular de Donetsk", reportan desde la entidad castrense.
Asimismo, las tropas rusas neutralizaron 11 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113, dos Humvee, un Hammer, todos fabricados en EEUU, un Iveco italiano y un Senator canadiense, al igual que una estación radar AN/TPQ-50 estadounidense.
Las FFAA de Rusia también asestaron golpes contra los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
En un día de combates, Ucrania perdió unos 1.360 militares. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 495 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 210 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 190 en la de la agrupación Este, alrededor de 205 en la del grupo Norte, hasta 205 en la del grupo Sur y más de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 105.805 drones, 641 sistemas de misiles antiaéreos, 26.775 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.240 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 50.291 vehículos militares especiales.
