"Triunfo vital": Milei logra la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso argentino

El oficialismo argentino logró blindar el ajuste fiscal, cortando la racha inédita de dos años consecutivos sin sancionar su "ley de leyes".

El presidente del país sudamericano, Javier Milei, logró su primera gran victoria parlamentaria tras la asunción de los legisladores electos en los comicios en los que el oficialismo se impuso por amplio margen. El Senado argentino aprobó este 26 de diciembre el Presupuesto 2026 y le dio sanción definitiva a la principal hoja de ruta económica del Gobierno.El triunfo fue amplio: 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, en una sesión especial convocada durante el período de extraordinarias y seguida de cerca por los mercados financieros. El oficialismo también logró avanzar sobre el ítem más sensible del debate: el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia, tecnología, educación técnica y defensa —que insumían una considerable parte del gasto público que Milei busca ajustar a través de la “motosierra”— fue aprobado por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, despejando el mayor foco de incertidumbre política de la jornada.La aprobación de dicho artículo fue clave para evitar que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados, un escenario que hubiera puesto en riesgo los tiempos legislativos. De demorarse el trámite, el Ejecutivo habría corrido el riesgo de llegar sin un Presupuesto aprobado al 9 de enero, fecha en la cual el Estado debe desembolsar unos 4.200 millones de dólares para cumplir con pagos de deuda a acreedores privados. Así, La Libertad Avanza se ahorró un clima de incertidumbre financiera para comenzar el 2026.Durante la sesión, el Gobierno negoció voto a voto con sectores dialoguistas y gobernadores provinciales para blindar los artículos más controvertidos. La estrategia incluyó aceptar el esquema de votación por capítulos y acelerar definiciones para evitar modificaciones que obligaran a una segunda revisión en Diputados.El Presupuesto aprobado proyecta para 2026 un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% —menos de la tercera parte de la del 2025— y un tipo de cambio en torno a los 1.423 pesos por dólar hacia diciembre. Esta última variable suscita interrogantes, dado que el dólar ya cotiza a 1.450 unidades, por lo que no solo estipularía un retroceso real—descontando la inflación— sino incluso en términos nominales.La votación expuso, además, una nueva configuración del Senado tras las elecciones legislativas de octubre, en las que La Libertad Avanza logró imponerse y aprobar su primer examen ante las urnas tras su llegada al poder en 2023.Aunque el peronismo votó mayoritariamente en contra, el oficialismo logró articular apoyos entre bloques provinciales y sectores dialoguistas, que terminaron inclinando la balanza tanto en la votación general como en los artículos clave. El debate dejó en evidencia las tensiones internas dentro de la oposición, especialmente en torno al financiamiento educativo y científico.Para el Gobierno, la sanción del Presupuesto 2026 representa el primer aval parlamentario pleno a su programa fiscal desde la asunción de Javier Milei. En el equipo económico subrayan que contar con una "ley de leyes" vigente facilita la administración del gasto, habilita herramientas financieras y reduce el margen de discrecionalidad, en un año que estará marcado por fuertes compromisos externos y una estrategia orientada a consolidar la estabilidad macroeconómica.El gesto a los mercadosLa sanción del Presupuesto 2026 fue leída tanto como una victoria pero también como una fuente de alivio. "Este es un triunfo vital para Milei. El Gobierno necesitaba tener un presupuesto: el que fuera", dijo a Sputnik el sociólogo Pablo Cano. De acuerdo con el experto, "no tener un presupuesto hubiese disparado la incertidumbre de los mercados".En este tenor, el politólogo Roberto Batman agregó que "el mensaje es central para calmar la incertidumbre" porque permite "garantizar el pago de la deuda y corregir el Riesgo País". De acuerdo al consultor, la Casa Rosada "consiguió un horizonte de certidumbre después de un año muy difícil parlamentariamente".Ambos analistas remarcaron que el impacto del Presupuesto excede su contenido concreto. Cano explicó que "el presupuesto siempre está abierto a discrecionalidades" y que actúa como "una hoja de ruta financiera clara", mientras Bacman afirmó que la aprobación le permitió al Ejecutivo "terminar el año con mayor oxígeno".La votación también tuvo un valor simbólico en la relación entre el Ejecutivo y el sistema político. Según Cano, "un presupuesto es una medalla que se exhibe para los mercados y el sistema político", y Bacman agregó que Milei "hizo valer su triunfo en las elecciones legislativas y consiguió el apoyo de los senadores que le faltaban".La venia parlamentariaEl respaldo al Presupuesto también fue leído como una consecuencia directa del nuevo equilibrio político tras las elecciones. Para Bacman, "Milei hizo valer su triunfo en las elecciones legislativas", mientras Cano coincidió en que el oficialismo "necesitaba revalidar esa victoria en las urnas" con un resultado concreto en el Congreso.Sin embargo, ambos advirtieron que el escenario sigue abierto. Cano remarcó que “es un escenario abierto” y que el Presupuesto no elimina los conflictos futuros, mientras Bacman indicó que el oficialismo logró “certidumbre”, pero en un Congreso donde las mayorías “siguen siendo dinámicas y negociadas”.La aprobación también redefine el vínculo con gobernadores y bloques provinciales. Según el sociólogo, el Gobierno "apuesta a blindarse para los próximos dos años", frenando una inercia que en 2025 fue muy adversa, rozando la parálisis legislativa.En síntesis, la sanción del Presupuesto ordena el tablero. Cano afirmó que Milei "necesita mostrar orden de cara a los próximos dos años", y Bacman concluyó que el Gobierno logró "un punto de estabilidad política", aunque todavía deberá administrar tensiones en un Congreso fragmentado.

