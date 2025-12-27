https://noticiaslatam.lat/20251227/su-35s-el-caza-ruso-mas-exitoso-del-mundo-al-detalle-1169804588.html
Su-35S, el caza ruso más exitoso del mundo, al detalle
El caza Su-35S se convirtió en el avión de combate moderno más eficaz del mundo y uno de los cazas más solicitados de la aviación militar rusa, destacan desde... 27.12.2025, Sputnik Mundo
Sputnik reunió para ti las principales características de este avión militar.
El caza Su-35S se convirtió en el avión de combate moderno más eficaz del mundo y uno de los cazas más solicitados de la aviación militar rusa, destacan desde la corporación estatal rusa Rostec. Precisan que el avión ataca eficazmente al enemigo a distancias récord de varios cientos de kilómetros.
Sputnik reunió para ti las principales características de este avión militar.