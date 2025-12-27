https://noticiaslatam.lat/20251227/las-ffaa-rusas-lanzan-un-ataque-masivo-contra-la-infraestructura-energetica-de-ucrania-en-el-ultimo-1169835971.html

Las FFAA rusas lanzan un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania en el último día

En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, Rusia llevó a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos... 27.12.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra lugares de producción de drones de ataque, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 154 zonas. En la última jornada, las tropas rusas también neutralizaron un carro de combate y 18 vehículos blindados.La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 78 vehículos aéreos no tripulados.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió un total de 1.210 militares. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 440 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 115 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.

