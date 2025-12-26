https://noticiaslatam.lat/20251226/rusia-aumenta-la-produccion-de-las-armas-mas-demandadas-declara-putin-1169801232.html

Rusia aumenta la producción de las armas más demandadas, declara Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que, impulsada por la industria de defensa, la producción de las armas más demandadas para la operación militar... 26.12.2025

defensa

vladímir putin

🛡️ industria militar

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

El aumento de la producción de armamento "es el resultado del trabajo conjunto de las empresas del sector militar-industrial y, por supuesto, de toda la economía en general. Sin el desarrollo y sin una situación estable en las finanzas y en la economía en su conjunto, esto tampoco habría sido posible. Es el resultado de un trabajo común", indicó Putin durante una reunión dedicada al programa estatal de armamento.El jefe de Estado señaló que, en comparación con 2022, la producción de los tipos de armamento más demandados en el marco de la operación militar especial aumentó de forma múltiple. En particular, la producción de medios de destrucción y municiones se incrementó más de 22 veces, la de material de aviación militar creció 4,6 veces y la de artillería de misiles 9,6 veces.Putin también destacó el aumento de la producción de vehículos blindados ligeros. En sus palabras, la fabricación de vehículos de combate de infantería y transportes blindados de personal se incrementó 3,7 veces en comparación con 2022.El presidente asimismo subrayó que las empresas del sector militar operan de manera estable y cumplen plenamente con las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas, al tiempo que agradeció a los colectivos laborales del sector por su contribución."Quiero agradecer a los colectivos de las organizaciones de defensa por su trabajo abnegado y valiente. Las decisiones conjuntas adoptadas y las medidas de apoyo estatal tomadas oportunamente permitieron en un corto plazo fortalecer la base material y técnica de las empresas del sector militar-industrial y aumentar las capacidades para la producción de los tipos de armamento necesarios a lo largo de toda la cadena de cooperación", concluyó.

vladímir putin, 🛡️ industria militar, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania