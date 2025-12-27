Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251227/investigadores-mexicanos-exploran-con-ia-los-depositos-de-lava-del-popocatepetl-1169815483.html
Investigadores mexicanos exploran con IA los depósitos de lava del Popocatépetl
Investigadores mexicanos exploran con IA los depósitos de lava del Popocatépetl
Sputnik Mundo
Especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM lograron observar con inteligencia artificial dos de los tres depósitos de lava del volcán Popocatépetl... 27.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-27T09:32+0000
2025-12-27T09:32+0000
américa latina
universidad nacional autónoma de méxico (unam)
la jornada
cenapred
inteligencia artificial
volcán popocatépetl
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1a/1169815106_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f694ba3f0733302442f3bbd39da230bf.jpg
El estudio permitió observar las cámaras magmáticas que se encuentran bajo la corteza terrestre del volcán, gracias a un modelo de computación capaz de identificar y clasificar distintos tipos de temblores volcánicos, explicó Karina Bernal Manzanilla, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM.La científica detalló que el modelo fue entrenado con registros sísmicos generados entre enero de 2019 y diciembre de 2024 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los cuales miden la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el subsuelo.Con esta información, el equipo elaboró una tomografía que permitió describir con mayor precisión la forma interna de las cámaras magmáticas, ubicadas hasta a 10 kilómetros de profundidad y compuestas en aproximadamente 70% por roca cristalizada.Entre los hallazgos, los investigadores identificaron material magmático estancado que no se encuentra completamente en estado líquido, debido a su confinamiento y proceso de cristalización, aunque señalaron que este puede recalentarse de manera intermitente.Bernal Manzanilla, quien colabora con el investigador Marco Calò, señaló que parte del material contenido en estas cámaras se mueve de forma constante, lo que se refleja en las emisiones cotidianas del volcán, lo que sugiere la existencia de mecanismos internos que reactivan el magma.La experta indicó que para observar la tercera cámara magmática sería necesario incorporar otros sistemas de monitoreo, y subrayó que nuevos estudios permitirán corroborar la precisión de los datos obtenidos mediante la tomografía asistida por inteligencia artificial.La UNAM informó que los resultados de la investigación fueron publicados en el estudio titulado Automated Seismo-Volcanic Event Detection Applied to Popocatépetl Using Machine Learning, en la revista científica Journal of Volcanology and Geothermal Research.
https://noticiaslatam.lat/20230407/un-sismo-no-siempre-nace-cerca-del-mar-ni-por-las-placas-tectonicas-estas-son-las-posibles-causas-1137862212.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1a/1169815106_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e394bb1b7324dd0aee032dca6ae3e9b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
universidad nacional autónoma de méxico (unam), la jornada, cenapred, inteligencia artificial, volcán popocatépetl
universidad nacional autónoma de méxico (unam), la jornada, cenapred, inteligencia artificial, volcán popocatépetl

Investigadores mexicanos exploran con IA los depósitos de lava del Popocatépetl

09:32 GMT 27.12.2025
© AP Photo / Marco UgarteInvestigadores mexicanos exploran con IA los depósitos de lava del Popocatépetl
Investigadores mexicanos exploran con IA los depósitos de lava del Popocatépetl - Sputnik Mundo, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
Especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM lograron observar con inteligencia artificial dos de los tres depósitos de lava del volcán Popocatépetl, mediante imágenes de alta resolución basadas en registros sísmicos, de acuerdo con información difundida por el diario 'La Jornada' y la Universidad Nacional Autónoma de México.
El estudio permitió observar las cámaras magmáticas que se encuentran bajo la corteza terrestre del volcán, gracias a un modelo de computación capaz de identificar y clasificar distintos tipos de temblores volcánicos, explicó Karina Bernal Manzanilla, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM.
La científica detalló que el modelo fue entrenado con registros sísmicos generados entre enero de 2019 y diciembre de 2024 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los cuales miden la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el subsuelo.
Con esta información, el equipo elaboró una tomografía que permitió describir con mayor precisión la forma interna de las cámaras magmáticas, ubicadas hasta a 10 kilómetros de profundidad y compuestas en aproximadamente 70% por roca cristalizada.
Un sismo puede ocurrir por diversas razones. - Sputnik Mundo, 1920, 07.04.2023
Ciencia
Un sismo no siempre nace cerca del mar ni por las placas tectónicas: estas son las posibles causas
7 de abril 2023, 18:57 GMT
Entre los hallazgos, los investigadores identificaron material magmático estancado que no se encuentra completamente en estado líquido, debido a su confinamiento y proceso de cristalización, aunque señalaron que este puede recalentarse de manera intermitente.
Bernal Manzanilla, quien colabora con el investigador Marco Calò, señaló que parte del material contenido en estas cámaras se mueve de forma constante, lo que se refleja en las emisiones cotidianas del volcán, lo que sugiere la existencia de mecanismos internos que reactivan el magma.
La experta indicó que para observar la tercera cámara magmática sería necesario incorporar otros sistemas de monitoreo, y subrayó que nuevos estudios permitirán corroborar la precisión de los datos obtenidos mediante la tomografía asistida por inteligencia artificial.
La UNAM informó que los resultados de la investigación fueron publicados en el estudio titulado Automated Seismo-Volcanic Event Detection Applied to Popocatépetl Using Machine Learning, en la revista científica Journal of Volcanology and Geothermal Research.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала