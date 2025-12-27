https://noticiaslatam.lat/20251227/investigadores-mexicanos-exploran-con-ia-los-depositos-de-lava-del-popocatepetl-1169815483.html

Investigadores mexicanos exploran con IA los depósitos de lava del Popocatépetl

El estudio permitió observar las cámaras magmáticas que se encuentran bajo la corteza terrestre del volcán, gracias a un modelo de computación capaz de identificar y clasificar distintos tipos de temblores volcánicos, explicó Karina Bernal Manzanilla, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM.La científica detalló que el modelo fue entrenado con registros sísmicos generados entre enero de 2019 y diciembre de 2024 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los cuales miden la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el subsuelo.Con esta información, el equipo elaboró una tomografía que permitió describir con mayor precisión la forma interna de las cámaras magmáticas, ubicadas hasta a 10 kilómetros de profundidad y compuestas en aproximadamente 70% por roca cristalizada.Entre los hallazgos, los investigadores identificaron material magmático estancado que no se encuentra completamente en estado líquido, debido a su confinamiento y proceso de cristalización, aunque señalaron que este puede recalentarse de manera intermitente.Bernal Manzanilla, quien colabora con el investigador Marco Calò, señaló que parte del material contenido en estas cámaras se mueve de forma constante, lo que se refleja en las emisiones cotidianas del volcán, lo que sugiere la existencia de mecanismos internos que reactivan el magma.La experta indicó que para observar la tercera cámara magmática sería necesario incorporar otros sistemas de monitoreo, y subrayó que nuevos estudios permitirán corroborar la precisión de los datos obtenidos mediante la tomografía asistida por inteligencia artificial.La UNAM informó que los resultados de la investigación fueron publicados en el estudio titulado Automated Seismo-Volcanic Event Detection Applied to Popocatépetl Using Machine Learning, en la revista científica Journal of Volcanology and Geothermal Research.

