https://noticiaslatam.lat/20251226/tu-95ms-el-mitico-oso-nuclear-ruso-al-detalle-1169780864.html
Tu-95MS: el mítico 'Oso Nuclear' ruso, al detalle
Tu-95MS: el mítico 'Oso Nuclear' ruso, al detalle
Sputnik Mundo
Uno de los elementos clave del componente aéreo de la tríada nuclear de Rusia, el Tu-95MS ostenta más de 50 récords mundiales. A pesar de su tamaño, es una de... 26.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-26T17:29+0000
2025-12-26T17:29+0000
2025-12-26T17:29+0000
multimedia
🛡️ infografías militares
📊 infografía
aviones
tu-95ms
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169780360_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e02b0b2d095eefa4bbfedd4ab878ef6d.png
En esta infografía, Sputnik te ofrece los detalles clave de este mítico portamisiles ruso.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169780360_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5c5e828b3269062deb9f12343a2cc9f3.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, aviones, tu-95ms, инфографика
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, aviones, tu-95ms, инфографика
Tu-95MS: el mítico 'Oso Nuclear' ruso, al detalle
Uno de los elementos clave del componente aéreo de la tríada nuclear de Rusia, el Tu-95MS ostenta más de 50 récords mundiales. A pesar de su tamaño, es una de las aeronaves con motores turbohélice más veloces y, gracias a los programas de profunda modernización, sigue siendo una máquina avanzada y temible.
En esta infografía, Sputnik te ofrece los detalles clave de este mítico portamisiles ruso.