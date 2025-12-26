https://noticiaslatam.lat/20251226/reportan-que-el-louvre-enfrenta-una-crisis-sin-precedentes-tras-los-problemas-que-enfrento-en-2025--1169782386.html

Reportan que el Louvre enfrenta una crisis sin precedentes tras los problemas que enfrentó en 2025

La ambición de Macron de dejar un legado cultural durante su mandato es cada vez menos factible, señala el medio, que dedica un artículo analizando el estado calamitoso del principal y más convocante —en cuanto a turistas— Museo del Louvre.El diario apunta que, durante todo el año, sindicatos y políticos de oposición han criticado que el Gobierno planee gastar sumas multimillonarias en una nueva entrada de lujo y un espacio exclusivo para la pintura Mona Lisa, mientras los edificios actuales sufren un deterioro evidente. Incidentes como filtraciones de agua en el ala egipcia y cierres de galerías por fallas estructurales han reforzado la demanda de priorizar el mantenimiento básico.El robo de las joyas de la corona, sustraídas en apenas siete minutos a través de una ventana, expuso graves negligencias en seguridad. Auditorías estatales revelaron que, entre 2018 y 2024, el museo solo gastó 3 millones de euros en mejoras de seguridad, de un presupuesto previsto de 83 millones. Investigaciones parlamentarias posteriores al robo revelaron que existían informes, desde 2017 y 2019, advirtiendo sobre las vulnerabilidades de la galería afectada, los cuales no fueron atendidos a tiempo.El diario apunta que la gestión interna del museo se ha convertido en un escenario de acusaciones mutuas entre la actual directora, Laurence Des Cars, y su predecesor, Jean-Luc Martinez. Mientras Des Cars afirma que no fue informada de las auditorías de seguridad previas, críticos como Didier Rykner sugieren que ella retrasó las mejoras necesarias para integrarlas en el gran proyecto de renovación planeado por Macron. Por su parte, Martinez sostiene que sus planes de seguridad se vieron interrumpidos por la pandemia de COVID-19.El descontento laboral también ha escalado significativamente. Los trabajadores realizaron una huelga en diciembre para protestar por los bajos salarios y la falta de personal, declarando que lo que está viviendo el museo es un "naufragio". Además, los sindicatos han tildado de "antirrepublicana" a la propuesta oficial de aumentar el precio de la entrada para ciudadanos no europeos de 22 a 32 euros, lo que convertiría al Louvre en uno de los museos más caros del mundo.Además, añade el Financial Times, el plan de Macron para renovar el museo, valuado en 1.150 millones de euros, es visto con escepticismo por los especialistas. Aunque el museo cuenta con 300 millones de euros provenientes del contrato con el Louvre Abu Dabi, todavía necesita recaudar el resto del capital. Con patrocinios anuales que apenas alcanzan los 8 millones de euros, la viabilidad de financiar una obra de tal magnitud sin recurrir al dinero público parece improbable, aseguran.Ante el escalamiento de la crisis, la ministra de Cultura, Rachida Dati, ha designado al ingeniero Philippe Jost, quien supervisó la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame tras su incendio, para reorganizar profundamente la institución y entregar un informe sobre las fallas de seguridad en febrero de 2026. Con el mandato de Des Cars expirando en septiembre de ese mismo año y un clima de hostilidad interna, el Louvre se enfrenta a un período determinante para decidir si sigue adelante con su gran transformación o si se enfoca en resolver sus problemas estructurales más urgentes y así evitar frenar el descrédito y los escándalos, concluye el medio.

