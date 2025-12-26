https://noticiaslatam.lat/20251226/crece-la-desigualdad-entre-las-empresas-grandes-y-las-pequenas-en-eeuu-segun-medio-1169786422.html

Crece la desigualdad entre las empresas grandes y las pequeñas en EEUU, según medio

26.12.2025

Según el diario, esta creciente división en el mundo empresarial se asemeja a la brecha de ingresos entre los ciudadanos, donde los sectores de altos ingresos prosperan, mientras los de bajos recursos sufren el impacto de la inflación y la cautela en el consumo debido a los aranceles.Ante esta realidad, las pequeñas empresas, con menos de 50 empleados, están recortando puestos de trabajo de manera constante. Según datos de la firma especializada en nóminas ADP, este sector eliminó 120.000 empleos solo en noviembre, una tendencia que contrasta con las medianas y grandes firmas, que continúan expandiendo sus plantillas. Esta debilidad se refleja en la falta de contrataciones estacionales para las fiestas decembrinas, donde los negocios que antes contrataban a decenas de personas, ahora apenas incorporan a unos pocos.Un factor determinante es el cambio en el comportamiento del consumidor. En un reciente reporte, la Reserva Federal señala que, aunque el gasto minorista de lujo se mantiene resiliente, el consumo general ha disminuido. Esto crea un ciclo negativo, ya que los trabajadores de pequeñas empresas suelen ganar menos que sus contrapartes en grandes firmas y la riqueza generada por el mercado de valores beneficia principalmente a los sectores más acaudalados.A diferencia de gigantes como Amazon o Nvidia, las empresas pequeñas tienen márgenes de ganancia y reservas de efectivo muy reducidos. El Bank of America Institute confirmó en un informe, dado a conocer días atrás, que las ganancias de las pequeñas empresas durante el 2025 son menores que hace un año. Su vulnerabilidad se ve agravada por la falta de acceso a financiamiento y a la experiencia logística necesaria para navegar desafíos como los aranceles y la escasez de mano de obra inmigrante, explicaron.Los aranceles han surgido como un obstáculo crítico, apunta el medio. Muchos propietarios de pequeños negocios reportan pérdidas debido a la confusión sobre quién debe pagar los impuestos de importación de mercancías. Empresas dedicadas a la promoción y el diseño textil han tenido que reducir personal o recortar horas de trabajo de sus empleados actuales, porque los costos de los materiales esenciales, como ropa y repuestos, se han disparado.El sector de servicios también muestra señales de fatiga, especialmente en la hospitalidad y el entretenimiento. En el sector de restaurantes, donde más del 90% son pequeños negocios, el tráfico de clientes ha caído, mientras los costos de alquiler, seguros y suministros básicos, como vino y queso, aumentan. Esto ha obligado a los dueños a cubrir turnos ellos mismos y a reducir la duración de las jornadas laborales para sobrevivir, advierte la nota.

