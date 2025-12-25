https://noticiaslatam.lat/20251225/el-fsb-ruso-frustra-una-serie-de-ataques-terroristas-ucranianos-en-las-cercanias-de-moscu-1169771393.html
El FSB ruso frustra una serie de ataques terroristas ucranianos en las cercanías de Moscú
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia frustró una serie de atentados, que habían sido planeados por los servicios especiales de Ucrania en la región rusa de Kaluga, cercana a Moscú, informaron desde el organismo.
"El FSB de Rusia ha frustrado una serie de ataques terroristas planeados por los servicios especiales de Ucrania en el territorio de la región de Kaluga", señala el comunicado.
El organismo detalla que el operativo llevó a la identificación de un hombre nacido en 1976, originario de Zaporozhie y residente de la ciudad de Kaluga, quien planeaba hacer detonar artefactos explosivos improvisados en un almacenamiento de gas estatal y en el aparcamiento de una empresa de defensa.
Según el FSB, para los ataques se prepararon unos 80 kilogramos de explosivo de alto poder y dispositivos incendiarios caseros. De un depósito clandestino equipado por los servicios especiales ucranianos se incautaron 300 gramos de explosivo plástico de fabricación extranjera, dos detonadores eléctricos, una pistola Makarov y municiones.
Durante la detención, el sospechoso ofreció resistencia armada y fue abatido. La operación no dejó heridos entre los efectivos ni entre la población civil. En el teléfono del terrorista se hallaron mensajes en Telegram de un supuesto coordinador de los servicios especiales con instrucciones para fabricar los artefactos y planificar los atentados.
