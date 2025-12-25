https://noticiaslatam.lat/20251225/eeuu-contra-china-la-disputa-por-el-triangulo-del-litio-1169707039.html
EEUU contra China: la disputa por el triángulo del litio
Debido a los cambios de signo político que han experimentado los países del llamado triángulo del litio, se prevé que la producción y extracción de este... 25.12.2025
Ven y vuela junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también compartir la forma en la que algunos países de la región celebran las fiestas de fin de año.
Darío Orellana
Darío Orellana
Debido a los cambios de signo político que han experimentado los países del llamado triángulo del litio, se prevé que la producción y extracción de este elemento clave pueda eventualmente llegar a tener algún tipo de variación en cuanto a su destinatario.
