'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
EEUU contra China: la disputa por el triángulo del litio
EEUU contra China: la disputa por el triángulo del litio
Debido a los cambios de signo político que han experimentado los países del llamado triángulo del litio, se prevé que la producción y extracción de este... 25.12.2025
por todo lo alto
Ven y vuela junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también compartir la forma en la que algunos países de la región celebran las fiestas de fin de año.
EEUU contra China: la disputa por el triángulo del litio

Debido a los cambios de signo político que han experimentado los países del llamado triángulo del litio, se prevé que la producción y extracción de este elemento clave pueda eventualmente llegar a tener algún tipo de variación en cuanto a su destinatario.
Ven y vuela junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también compartir la forma en la que algunos países de la región celebran las fiestas de fin de año.
